Menurut laporan kantor berita Abna mengutip RT (Ruptly), Presiden AS Donald Trump dalam pernyataan intervensinya menulis: «Apa yang terjadi di Spanyol sangat menyedihkan, karena negara ini tidak memiliki kendali atas perbatasannya.»

Spanyol adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang menolak bekerja sama dalam operasi militer melawan Tehran selama serangan AS dan rezim Zionis terhadap Iran. Pemerintahan Pedro Sánchez, sambil mengutuk serangan-serangan tersebut, menggambarkannya sebagai tindakan di luar kerangka hukum internasional dan menyatakan bahwa pangkalan militer gabungan AS-Spanyol di Rota dan Morón tidak akan disediakan bagi pasukan AS untuk operasi melawan Iran. Setelah keputusan ini, sejumlah pesawat AS meninggalkan pangkalan-pangkalan tersebut.

Sikap Madrid menyebabkan perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington, terutama karena pemerintah Spanyol menekankan bahwa perjanjian bilateral tentang pangkalan militer tidak mengizinkan penggunaannya untuk operasi ofensif terhadap Iran. Spanyol juga menekankan solusi diplomatik dan kepatuhan terhadap Piagam PBB serta menunjukkan perlawanan terhadap tekanan AS untuk partisipasi yang lebih besar dalam perang. Sikap ini mengungkapkan perpecahan di antara anggota Eropa NATO tentang cara menangani perang melawan Iran dan meningkatkan ketegangan antara Madrid dan Washington.