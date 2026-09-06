Markas Khatam al-Anbiya Memperingatkan Tentara Teroris AS

Menurut laporan kantor berita Abna, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya pada Sabtu malam dalam sebuah pernyataan mengatakan: peringatan diberikan kepada tentara teroris AS bahwa jika kejahatan, ketidakamanan, dan gangguan terhadap kapal-kapal Iran serta blokade laut Iran terus berlanjut, maka serangan angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap kapal-kapal perang Amerika di kawasan akan lebih keras dari sebelumnya, dan kemungkinan perluasannya juga ada.
6 September 2026 - 11:47
Kode berita: 1862163
Source: ABNA
Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya memperingatkan tentara teroris AS dan menyatakan: kelanjutan tindakan ini akan mengakibatkan serangan oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap kapal-kapal perang Amerika.
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