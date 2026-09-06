Markas Khatam al-Anbiya Memperingatkan Tentara Teroris AS

Menurut laporan kantor berita Abna, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya pada Sabtu malam dalam sebuah pernyataan mengatakan: peringatan diberikan kepada tentara teroris AS bahwa jika kejahatan, ketidakamanan, dan gangguan terhadap kapal-kapal Iran serta blokade laut Iran terus berlanjut, maka serangan angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap kapal-kapal perang Amerika di kawasan akan lebih keras dari sebelumnya, dan kemungkinan perluasannya juga ada.