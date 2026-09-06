Menurut laporan kantor berita Abna, situs Al Jazeera melaporkan bahwa sementara ekonomi berbagai negara menderita akibat krisis yang disebabkan oleh ketegangan di kawasan dan gangguan rantai pasokan energi, ekonomi AS juga menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara ini sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia telah menyaksikan kenaikan harga bensin yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak musim panas 2022. Meskipun ada upaya pemerintah AS untuk menekan gelombang ini, harga terus meningkat, dan tren ini berdampak negatif pada rata-rata inflasi domestik.

Menurut laporan ini, kondisi saat ini bersama dengan kenaikan harga barang-barang lainnya memberi tekanan pada pemerintahan Trump dan membatasi pilihannya untuk memperluas cakupan perang dan memperluas daftar sasaran, termasuk fasilitas energi Iran.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah AS telah menambahkan 128 juta barel minyak ke cadangan strategisnya untuk menurunkan harga bensin di bawah empat dolar per galon, tetapi hasilnya tidak membuahkan hasil. Harga per galon sebelum dimulainya perang di bawah tiga dolar, dan tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang sampai pembukaan kembali Selat Hormuz.

Perusahaan minyak domestik di AS juga menetapkan harga berdasarkan harga global dan bukan penawaran serta permintaan domestik. Itu berarti harga dapat naik 60 persen lebih tinggi dari yang seharusnya.

Kenaikan harga bersama dengan mendekatnya pemilihan paruh waktu Kongres telah menjadi tumit Achilles strategi Trump dalam perang melawan Iran. Kondisi ini membatasi pilihannya.