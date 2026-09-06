Asisten Putin: Negosiasi Presiden dengan Perwakilan Trump Sangat Terus Terang

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Kremlin melaporkan bahwa pertemuan tiga jam antara Vladimir Putin, Presiden Rusia, dengan Steve Witkoff, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, dan Jared Kushner, menantu dan penasihat senior presiden AS, telah berakhir di Moskow setelah tiga jam.

Sehubungan dengan itu, kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Yuri Ushakov, asisten presiden Rusia, telah mengumumkan bahwa negosiasi Putin dengan Witkoff dan Kushner bersifat konstruktif dan sangat terus terang.

Ia menambahkan bahwa Witkoff dan Kushner berkomitmen untuk menggunakan penilaian Putin tentang penyelesaian konflik Ukraina dalam negosiasi mereka di Kyiv.

Asisten presiden Rusia juga mengumumkan bahwa Putin telah menegaskan tekadnya untuk memasuki dialog konstruktif dengan Amerika Serikat mengenai penyelesaian konflik Ukraina.