Menurut laporan kantor berita Abna, Sahra Dagdelen, pakar kebijakan luar negeri dari partai Jerman «Aliansi Sahra Wagenknecht – untuk Akal dan Keadilan», mengatakan kepada RIA Novosti: pemerintah Jerman tidak memberikan bukti apa pun mengenai keterlibatan Rusia dalam insiden drone di Leipzig maupun dokumen apa pun untuk membuktikan tuduhan mereka.

Ia menekankan bahwa ketika menyangkut masalah perang dan perdamaian, pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada publik untuk memeriksa bukti-bukti, dan tidak hanya sebatas mengajukan klaim tanpa bukti.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Jerman, Sergei Nechayev, telah mengatakan bahwa Moskow menilai insiden drone di Leipzig dan reaksi Berlin terhadapnya sebagai tindakan provokatif dan terarah.

Insiden drone di Leipzig telah berubah dari satu peristiwa menjadi ketegangan diplomatik dan keamanan yang serius antara Jerman dan Rusia.

Jerman secara resmi menyatakan Rusia bertanggung jawab atas insiden 4 Agustus di bandara Leipzig/Halle. Menteri Dalam Negeri Jerman mengatakan penyelidikan lembaga keamanan negara tersebut dan mitra Eropa dengan jelas menunjukkan keterlibatan Rusia. Di lokasi kejadian juga ditemukan drone yang dilengkapi dengan bahan peledak dan peralatan peledakan.

Rusia membantah tuduhan ini. Kedutaan Besar Rusia di Berlin menyebut klaim Jerman tidak berdasar dan provokatif, dan Moskow memperingatkan bahwa tindakan Jerman tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan.

Sebagai reaksi, Jerman mengumumkan penutupan konsulat Rusia di Bonn dan penghentian kegiatan «Rumah Rusia» di Berlin, serta melaporkan penguatan kontrol masuk bagi warga negara Rusia dan upaya untuk menambahkan orang dan entitas Rusia ke dalam daftar sanksi Uni Eropa.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga memanggil kuasa usaha Jerman di Moskow sebagai tanggapan.