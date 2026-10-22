Rusia dan Tiongkok: Intervensi asing yang destruktif adalah faktor utama ketidakstabilan di Eurasia

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Mayadeen, Rusia dan Tiongkok dalam sebuah pernyataan bersama mengecam intervensi asing yang destruktif di Eurasia.

Dalam pernyataan ini ditekankan bahwa intervensi asing yang destruktif dalam kondisi saat ini adalah faktor utama melemahnya stabilitas di seluruh kawasan Eurasia.

Li Qiang, Perdana Menteri Tiongkok, juga kemarin Rabu dalam pertemuan dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengatakan: Tiongkok siap memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dengan Rusia demi kepentingan bangsa-bangsa kedua negara.

Perdana Menteri Tiongkok dalam hal ini melanjutkan: pihak Tiongkok siap bekerja sama di tingkat tertinggi dengan pihak Rusia untuk terus memperkuat saling percaya dan memperluas kerja sama multilateral dan bilateral yang saling menguntungkan demi kepentingan bangsa-bangsa kita.