Langkah Amerika untuk menarik karyawannya dari negara-negara Teluk

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Reuters, tiga pejabat Amerika mengumumkan bahwa Kementerian Luar Negeri negara itu sedang mempersiapkan perintah penarikan sejumlah karyawan dan anggota keluarga mereka dari kedutaan Amerika di kawasan Teluk; langkah yang menurut dua pejabat dilakukan menyusul kemungkinan berlanjutnya konflik, terutama dengan gerakan Ansarullah Yaman.

Menurut sumber Amerika, Kementerian Luar Negeri negara itu sedang mempersiapkan perintah penarikan paksa sejumlah karyawan dan anggota keluarga mereka dari kedutaan Amerika di kawasan Teluk.

Dua pejabat Amerika mengumumkan bahwa langkah ini terkait dengan kemungkinan berlanjutnya konflik, terutama dengan kekuatan Ansarullah Yaman.

Sementara itu, kedutaan Amerika di Riyadh pada hari Rabu dengan menerbitkan peringatan keamanan memperingatkan tentang kemungkinan serangan Ansarullah lebih lanjut terhadap Arab Saudi.

Peringatan ini dikeluarkan setelah serangan terhadap Arab Saudi termasuk serangan terhadap bandara Riyadh.

Dua pejabat Amerika juga mengatakan bahwa perintah penarikan yang mungkin dapat mencakup evakuasi seluruh karyawan dan anggota keluarga mereka dari perwakilan diplomatik Amerika di Arab Saudi.