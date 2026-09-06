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IRGC: Setiap Gerakan Mencurigakan Akan Diserang; Respons Telah Diberikan terhadap Agresi AS

6 September 2026 - 11:47
Kode berita: 1862162
Source: ABNA
IRGC: Setiap Gerakan Mencurigakan Akan Diserang; Respons Telah Diberikan terhadap Agresi AS

Komandan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pengumuman memperingatkan semua kapal yang berada di Teluk Persia dan dekat Selat Hormuz bahwa setiap gerakan mencurigakan akan diserang.

Menurut laporan kantor berita Abna, Komandan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan dengan menekankan bahwa: «Jangan tertipu oleh Amerika; setiap gerakan mencurigakan akan diserang» memperingatkan: agresi tentara teroris AS dalam bentuk serangan terhadap tiga kapal tanker milik Republik Islam Iran akan mendapat respons.

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