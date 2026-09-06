IRGC: Setiap Gerakan Mencurigakan Akan Diserang; Respons Telah Diberikan terhadap Agresi AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Komandan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan dengan menekankan bahwa: «Jangan tertipu oleh Amerika; setiap gerakan mencurigakan akan diserang» memperingatkan: agresi tentara teroris AS dalam bentuk serangan terhadap tiga kapal tanker milik Republik Islam Iran akan mendapat respons.
6 September 2026 - 11:47
Kode berita: 1862162
Source: ABNA
Komandan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pengumuman memperingatkan semua kapal yang berada di Teluk Persia dan dekat Selat Hormuz bahwa setiap gerakan mencurigakan akan diserang.
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