IRGC: Setiap Gerakan Mencurigakan Akan Diserang; Respons Telah Diberikan terhadap Agresi AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Komandan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan dengan menekankan bahwa: «Jangan tertipu oleh Amerika; setiap gerakan mencurigakan akan diserang» memperingatkan: agresi tentara teroris AS dalam bentuk serangan terhadap tiga kapal tanker milik Republik Islam Iran akan mendapat respons.