Jenderal Mohebbi: Blokade Ekonomi Iran Memakan Biaya Besar bagi Amerika

Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara IRGC Iran, dalam sebuah wawancara dengan merujuk pada sanksi berat dan apa yang disebut blokade laut Iran oleh Amerika, mengatakan: Perhitungan Amerika dan Trump adalah bahwa mereka dapat menundukkan Republik Islam Iran dengan mengandalkan kekuatan militer dan armada laut mereka, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perhitungan ini jauh dari kenyataan.

Ia menyatakan bahwa bagian penting dari kekuatan Amerika didasarkan pada demonstrasi persenjataan militernya, dan mengatakan: Mereka mengira bahwa kehadiran armada laut dan kapal induk saja sudah cukup untuk membuat Iran mundur, tetapi setiap langkah maju yang mereka ambil, mereka terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang.

Ia menambahkan: Hal ini sendiri menunjukkan bahwa negara adidaya yang mengklaim nomor satu di bidang militer, telah menghadapi keterbatasan serius dalam menghadapi Iran.

Biaya sanksi bagi Amerika lebih besar daripada bagi Iran

Juru bicara IRGC dengan merujuk pada tekanan ekonomi Amerika terhadap Iran, mengatakan: Bagaimana mungkin negara yang sendiri menghadapi utang ekonomi yang berat dan pada saat yang sama terlibat dalam perang ekonomi dengan China dan negara-negara lain, dapat mengklaim bahwa ia akan menang dalam perang ekonomi melawan Iran?

Jenderal Mohebbi juga mengatakan tentang blokade laut dan dampak ekonominya: Jika kita menghitung masalah ini dari perspektif ekonomi, kerusakan yang ditimbulkan oleh situasi ini kepada Amerika bisa beberapa kali lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan kepada Iran.