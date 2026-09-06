IRGC: USV Amerika Diserang

Menurut laporan kantor berita Abna, Hubungan Masyarakat IRGC dalam pengumuman nomor 11 menyatakan:

Wahai umat pemberani dan perkasa dari Iran Islam! Angkatan Laut heroik IRGC telah menyerang satu kapal nirawak (USV) milik tentara teroris AS yang berusaha memasuki zona lindung Selat Hormuz.

Dengan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pembalas, setiap gerakan putus asa musuh berada di bawah pengawasan para pejuang pemberani dan rela berkorban dari Angkatan Laut IRGC dan akan diserang dengan tegas.

Selat Hormuz, jalur air strategis ini, berada di bawah kendali Republik Islam Iran, dan setiap gerakan dari musuh pembunuh anak-anak akan ditangani dengan tegas.

Amerika yang agresif harus tahu bahwa tidak ada jalan lain selain meninggalkan kawasan ini dan menghentikan kejahatannya.