Spesifikasi Bom yang Digunakan dalam Serangan AS terhadap Pesta Pernikahan di Kuhestak Diungkap

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kepala Kehakiman Provinsi Hormozgan, dengan merujuk pada temuan yang diperoleh dari lokasi serangan terhadap pesta pernikahan di Kuhestak, mengatakan bahwa pada badan bom ditemukan kode identifikasi militer dan pemerintah 96214.

Menurutnya, berdasarkan basis data rantai pasokan pertahanan Amerika Serikat, kode tersebut secara eksklusif terkait dengan perusahaan persenjataan Raytheon.

Mojtaba Ghahremani, saat mengunjungi lokasi serangan pada Sabtu, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan para ahli, senjata tersebut merupakan munisi berpemandu presisi.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan teknis, analisis data terhadap komponen-komponen yang ditemukan, serta analisis terhadap tulisan, kode batang, dan tanda peringatan yang terukir pada sisa proyektil telah memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi secara rinci jenis perlengkapan yang digunakan.

Menurut Ghahremani, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa senjata itu terkait dengan militer Amerika Serikat.

Ia menjelaskan bahwa jenis baterai termal militer (Thermal Battery) yang ditemukan pada munisi dan proyektil menunjukkan bahwa bagian berbentuk silinder yang ditemukan merupakan baterai termal bertegangan tinggi.

Menurutnya, komponen semacam itu digunakan dalam sistem pemandu penerbangan rudal dan bom berpemandu presisi buatan Amerika Serikat.

Ghahremani menambahkan bahwa komponen lain yang ditemukan adalah modul pemandu dan elektronika penerbangan (Avionics Unit) dari proyektil yang digunakan dalam serangan tersebut.

Komponen itu berupa kotak pelindung berbahan paduan logam yang berisi papan elektronik untuk memproses jalur penerbangan dan mengendalikan proyektil. Pada bagian tersebut juga terlihat label peringatan internasional mengenai pelepasan muatan elektrostatik.

Ia menegaskan bahwa seluruh bukti dan dokumentasi teknis tersebut telah dicatat secara rinci dalam berita acara resmi.

Menurutnya, sebuah berkas hukum yang komprehensif akan disusun untuk menuntut pihak-pihak yang memerintahkan dan melaksanakan serangan tersebut, serta para pemasok senjata yang digunakan, baik melalui pengadilan dalam negeri yang berwenang maupun lembaga hukum internasional.

Ia mengatakan lembaga peradilan akan menindaklanjuti kasus tersebut secara serius hingga pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab mendapatkan hukuman yang dinilai setimpal dan memberikan efek jera.

Menurut Ghahremani, serangan terhadap perkumpulan warga sipil dan upacara pernikahan tradisional merupakan pelanggaran nyata terhadap norma-norma mengikat hukum humaniter internasional dan empat Konvensi Jenewa.

Ia menambahkan bahwa bukti serta komponen yang ditemukan di lokasi merupakan, menurut pihak kehakiman Hormozgan, bukti mengenai jenis senjata yang digunakan dan pihak yang memasok persenjataan dalam serangan tersebut.

Kepala Kehakiman Hormozgan juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi kejadian, menemui keluarga para korban tewas dan terluka, serta mengeluarkan instruksi hukum yang diperlukan untuk melakukan dokumentasi secara rinci, mengumpulkan bukti, dan menindaklanjuti kasus tersebut melalui jalur hukum dan peradilan.

Pada 1 September 2026, Amerika Serikat disebut melakukan serangan terhadap lokasi berlangsungnya sebuah pesta pernikahan di Kuhestak, Provinsi Hormozgan.

Hingga saat ini, lima orang dilaporkan tewas, termasuk seorang anak berusia enam tahun.

Selain itu, sekitar 70 peserta pesta pernikahan terluka dan dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan.