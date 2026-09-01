Irak menolak perpanjangan kehadiran pasukan koalisi setelah 30 September

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Irak WAA, "Haider al-Abudi," Juru Bicara Pemerintah Irak, menyatakan: Ali al-Zeidi, Perdana Menteri negara tersebut, telah menolak usulan untuk melanjutkan kehadiran sebagian pasukan koalisi internasional di Irak setelah 30 September (8 Mehr).

Al-Abudi dalam konferensi pers mengatakan bahwa Pemerintah Irak secara cermat memantau perkembangan regional, dan Irak tidak akan menjadi bagian dari konflik-konflik tersebut.

Ia juga menekankan bahwa proses koordinasi untuk penarikan pasukan koalisi dan penyerahan posisi-posisi kepada pasukan Irak sedang berlangsung.

Juru Bicara Pemerintah Irak dalam bagian lain pernyataannya mengatakan: Pemerintah sedang menyelesaikan langkah-langkah terkait monopoli senjata, pengaturannya, dan penyatuan pengambilan keputusan.

Ia menambahkan bahwa dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata berjalan "positif" dan masalah ini akan diselesaikan sebelum 30 September (8 Mehr); sebuah proses yang, menurutnya, akan menjadi fase transisi berdasarkan kerja sama dan kepentingan bersama.

Al-Abudi juga berbicara tentang pemberantasan korupsi: Pemerintah terus mengejar para terdakwa untuk "mengeringkan sumber-sumber korupsi."

Ia menekankan: Perintah-perintah peradilan adalah keputusan independen dan merupakan salah satu pilar negara, dan hasil-hasilnya dalam pemberantasan korupsi sudah terlihat jelas.