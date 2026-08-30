Trump Mengalami Delusi dan Halusinasi serta Harus Mendapat Perawatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- — Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan internasional, pada Jumat, 28 Agustus, menanggapi klaim mengenai “kepemilikan Presiden Amerika Serikat atas Selat Hormuz” melalui sebuah unggahan di platform X.

Ia menulis: “Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang kompleks dan berat, yang ditandai dengan gangguan dalam proses berpikir dan persepsi realitas yang terdistorsi. Gejala yang paling umum adalah halusinasi dan delusi.”

Gharibabadi kemudian melanjutkan: “Para psikolog merekomendasikan agar pasien seperti ini berada di bawah pengawasan selama 24 jam dan mendapatkan perawatan.”

Pernyataan tersebut merupakan respons politik Gharibabadi terhadap klaim Presiden AS mengenai Selat Hormuz, bukan diagnosis medis yang dibuat berdasarkan pemeriksaan klinis.