Peringatan Pembantaian Hazara Harus Menjadi Awal Pembebasan dari Penindasan dan Diskriminasi di Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – sejumlah aktivis dan tokoh elite Syiah Afghanistan, bertepatan dengan peringatan pembantaian kaum Hazara dan Syiah oleh pemerintahan Abdur Rahman Khan, menegaskan bahwa komunitas Syiah harus lebih waspada dan sadar dibandingkan sebelumnya serta berdiri dengan persatuan dan solidaritas menghadapi segala bentuk diskriminasi dan genosida.

25 September bertepatan dengan peringatan pembantaian kaum Hazara dan Syiah pada masa pemerintahan Abdur Rahman Khan.

Tragedi sejarah tersebut terjadi pada periode 1888–1893, sekitar 138 tahun lalu. Dalam peristiwa itu, pemerintahan saat itu melancarkan serangan militer ke wilayah-wilayah Syiah dan Hazarajat. Artikel ini menyebut sekitar 62 persen populasi Hazara dibantai.

Berdasarkan sejumlah catatan sejarah yang dikutip dalam laporan tersebut, pemerintahan Abdur Rahman Khan membagikan rumah dan harta milik kaum Hazara kepada kelompok etnisnya sendiri, yakni Pashtun, sementara banyak anak laki-laki dan perempuan Hazara dijadikan budak. Sekitar 20 persen lainnya disebut mengungsi ke negara-negara tetangga Afghanistan.

Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu tragedi paling berat dalam sejarah modern Afghanistan, dan hingga kini banyak keluarga Syiah masih merasakan luka akibat tragedi tersebut.

Peringatan ini berlangsung pada saat kaum Hazara dan Syiah Afghanistan juga mengalami berbagai tragedi selama 30 tahun terakhir, khususnya pada dekade 1370 kalender Hijriah Syamsiah.

Dalam periode tersebut, banyak warga Hazara di wilayah tengah Afghanistan dan sejumlah daerah lain, termasuk Provinsi Balkh, menjadi korban pembantaian.

Laporan itu menambahkan bahwa dalam kondisi saat ini pun komunitas Syiah Afghanistan masih menghadapi apa yang disebut sebagai penindasan dan ketidakadilan. Meski disebut tidak terjadi kekerasan dan genosida secara terbuka, identitas dan mazhab mereka dinilai tidak mendapat pengakuan yang semestinya dari pemerintahan Taliban.

Bertepatan dengan peringatan tersebut, sejumlah pemimpin dan tokoh Syiah Afghanistan menyampaikan kekhawatiran bahwa kaum Hazara dan Syiah di bawah pemerintahan Taliban semakin menghadapi penindasan dan diskriminasi, dan menurut mereka kecenderungan tersebut terus berlanjut.

Mohammad Karim Khalili, salah satu pemimpin Syiah Afghanistan, mengatakan: “Meskipun 62 persen populasi Hazara dibantai oleh Abdur Rahman Khan, ia tidak mampu menghapus kaum Hazara. Karena itu, pemerintahan Taliban harus belajar dari sejarah dan menghentikan proses penyingkiran terhadap kaum Syiah.”

Sementara itu, Dr. Sayid Abdul Qayyum Sajjadi, akademisi dan mantan anggota parlemen Afghanistan, mengatakan: “Penindasan dan kezaliman historis yang dilakukan terhadap kaum Syiah dan Hazara merupakan sesuatu yang menyakitkan dan sangat memilukan bagi setiap manusia merdeka, tanpa memandang ras dan mazhab. Mengenang orang-orang tertindas yang menjadi sasaran kekerasan dan penindasan hanya karena etnis dan mazhab mereka serta menjadi korban kebijakan genosida memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup.”

Menurut Dr. Sajjadi, peringatan peristiwa sejarah tidak boleh berhenti pada mengingat penderitaan dan musibah para korban kebijakan penindasan dan pembantaian.

Ia mengatakan bahwa mengenang tragedi-tragedi pahit dan sangat menyakitkan tersebut harus menjadi titik awal untuk mencari solusi bagi pembebasan dari kezaliman, penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan di Afghanistan.

Akademisi tersebut menambahkan: “Jika masyarakat Hazara—dalam pengertian budaya yang luas, yang mencakup berbagai kelompok dalam komunitas Syiah Afghanistan—pernah dipenggal dengan pedang kejam dan tidak adil melalui fatwa keagamaan, maka anak-anak dan keturunan mereka hari ini berkewajiban, di samping menjaga ingatan atas berbagai kezaliman tersebut, untuk lebih bersatu dan menyuarakan satu suara daripada sebelumnya demi menolak diskriminasi dan penindasan, membangun landasan kehidupan yang aman, serta menciptakan penghalang terhadap diskriminasi dan kezaliman.”

Ia menambahkan bahwa masyarakat tersebut juga harus menjadi pelopor dalam membangun konvergensi nasional untuk mewujudkan keadilan.

Dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kohesi di dalam komunitas Syiah, Sajjadi mengatakan bahwa dalam kondisi yang ada saat ini dan penuh risiko, berbicara tentang perpecahan etnis serta memecah masyarakat atas nama etnis dan ras merupakan ketidakadilan besar dan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, seluruh masyarakat telah bersama-sama melewati sejarah yang penuh darah dan penderitaan. Saat ini pun terdapat berbagai ancaman dan kekhawatiran serius yang mereka hadapi bersama.

Karena itu, ia menegaskan bahwa jangan sampai pandangan yang sempit dan kepentingan pribadi kembali memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang terpisah.