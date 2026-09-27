“Skenario Mimpi Buruk”; Kekhawatiran Israel terhadap Lumpuhnya Sebagian Kekuatan Angkatan Udara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sebuah dokumen baru Israel mengungkap kekhawatiran terhadap skenario yang dapat mengganggu aktivitas pangkalan-pangkalan utama Angkatan Udara Israel di kawasan Negev dan membatasi kemampuan pasukan tersebut melakukan penerbangan operasional pada puncak perang di beberapa front sekaligus.

Surat kabar berhaluan kanan Israel, Israel Hayom, menulis bahwa dokumen berjudul “Kawasan Nevatim: Skenario Acuan” tersebut disusun dengan melibatkan sejumlah mantan pejabat keamanan dan militer Israel. Dokumen itu menggambarkan apa yang disebut surat kabar tersebut sebagai “skenario mimpi buruk” yang dapat mengancam sebagian kemampuan udara Israel.

Peringatan tersebut didasarkan pada kemungkinan terjadinya tiga faktor secara bersamaan, yang masing-masing sebelumnya telah terlihat secara terpisah:

penyebaran sejumlah besar senjata ilegal di Negev, berdasarkan estimasi Israel yang dikutip dalam dokumen;

kemungkinan keterlibatan sebagian penduduk dalam kerusuhan yang dalam dokumen disebut bermotif nasionalisme;

aktivitas intelijen dan pengarahan operasional yang oleh pihak Israel dikaitkan dengan Iran.

Berdasarkan skenario Israel tersebut, ancaman utama bukan terletak pada salah satu faktor secara terpisah, melainkan pada terjadinya seluruh faktor tersebut secara bersamaan ketika berlangsung konfrontasi regional.

Situasi semacam itu dinilai dapat memblokir jalur akses menuju pangkalan-pangkalan udara Israel dan mengganggu sebagian kemampuan operasionalnya pada saat yang sangat sensitif.

Gangguan terhadap Aktivitas Pangkalan Udara Nevatim

Pusat kekhawatiran dalam dokumen tersebut adalah Pangkalan Udara Nevatim. Pangkalan itu menampung skuadron pesawat tempur F-35, pesawat angkut berat, serta pesawat kenegaraan Israel yang dikenal sebagai Wing of Zion. Laporan tersebut juga membahas sejumlah pangkalan lain di Negev, termasuk Pangkalan Udara Hatzerim serta wilayah sekitar pangkalan Ramon dan Tze’elim.

Menurut dokumen tersebut, sebagian penting kekuatan udara Israel ditempatkan di kawasan ini. Skenario yang dibahas tidak harus berupa perebutan atau serangan militer langsung terhadap pangkalan udara.

Dokumen tersebut menilai bahwa memblokir jalur akses, menembaki pesawat yang berada di darat, atau menggunakan drone dapat cukup untuk mengeluarkan sejumlah pesawat dari siklus penerbangan selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari.

Akibatnya, kapasitas operasional pangkalan dapat menurun dan tempo penerbangan militer pada puncak perang multi-front dapat melambat. Atas dasar itu, dokumen tersebut mengukur tingkat ancaman berdasarkan berapa lama Israel kehilangan kemampuan menggunakan pangkalan tersebut.

Pesawat yang mengalami kerusakan terbatas sekalipun dapat membutuhkan pemeriksaan dan perbaikan sebelum kembali beroperasi. Sementara itu, tertutupnya jalur menuju pangkalan bahkan dapat menghambat pilot dan personel teknis untuk mencapai fasilitas tersebut.

Dokumen itu menyebut bahwa dalam kondisi perang, penghentian kemampuan lepas landas selama satu jam saja bisa memberikan dampak yang lebih berat dibandingkan nilai kerusakan material yang ditimbulkan.

Catatan Peristiwa yang Dijadikan Rujukan

Israel Hayom menegaskan bahwa para penyusun dokumen tidak menganggap unsur-unsur dalam skenario tersebut sebagai asumsi yang sepenuhnya teoritis. Pada Mei 2021, bersamaan dengan perang Gaza serta protes dan kerusuhan di dalam wilayah Israel, sejumlah jalan utama di Negev sempat ditutup.

Pada saat itu, pilot cadangan yang hendak menuju Pangkalan Udara Nevatim harus melakukan perjalanan dengan pengawalan keamanan, sementara permukiman Nevatim di dekat pangkalan tersebut praktis terisolasi selama sekitar 24 jam.

Para penyusun laporan tidak mengklaim bahwa peristiwa tersebut diarahkan oleh Iran. Peristiwa itu digunakan sebagai contoh bahwa gangguan terhadap jalur menuju fasilitas militer yang sensitif pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu, sebuah laporan pengawas negara Israel pada April 2026 mendokumentasikan sejumlah insiden penembakan yang pelurunya mencapai area Pangkalan Udara Nevatim.

Dalam salah satu insiden, sebuah sayap pesawat disebut mengalami kerusakan. Laporan tersebut juga mencatat sejumlah kasus masuknya drone ke kawasan pangkalan.

Pada saat yang sama, Kepolisian Israel memperkirakan jumlah senjata dan perlengkapan tempur ilegal di wilayah Negev mencapai sekitar 130 ribu unit, sementara Rifman Institute memperkirakannya sekitar 100 ribu unit.

Perhatian Intelijen Iran terhadap Pangkalan Nevatim

Menurut dokumen tersebut, kekhawatiran meningkat ketika faktor Iran dimasukkan ke dalam perhitungan. Pangkalan Udara Nevatim sebelumnya menjadi sasaran serangan rudal Iran pada 2024.

Pejabat Israel juga pernah mengumumkan telah mengidentifikasi jaringan yang mereka sebut menjalankan kegiatan spionase, dan sejumlah orang dalam jaringan tersebut disebut ditugaskan memotret pangkalan serta instalasi militer.

Pada 2025, otoritas Israel juga menuduh seorang guru perempuan dari komunitas Badui Negev yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Nevatim bekerja untuk badan intelijen Iran dan mengumpulkan informasi mengenai pangkalan itu.

Menurut dakwaan pengadilan Israel, perempuan tersebut antara lain merekam aktivitas lepas landas pesawat tempur. Dokumen itu juga menyinggung laporan Israel mengenai dugaan upaya Iran menyelundupkan senjata melalui perbatasan Yordania dan memanfaatkan jaringan penyelundup lokal.

Namun, dokumen tersebut tidak menyatakan bahwa Iran berada di balik seluruh persediaan senjata ilegal di Negev. Sebaliknya, dokumen itu memperingatkan mengenai kemungkinan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada apabila terjadi konfrontasi yang lebih luas.

Dalam salah satu ungkapan di dokumen tersebut disebutkan bahwa Iran tidak membutuhkan “pasukan” di dalam Negev, melainkan cukup memiliki mata yang mengawasi pangkalan, akses terhadap senjata yang tersedia di kawasan, serta sebagian kecil penduduk yang bersedia bertindak.

Skenario Berdasarkan Terjadinya Beberapa Ancaman Secara Bersamaan

Dengan demikian, ancaman yang digambarkan dokumen tersebut tidak terletak pada satu faktor, tetapi pada terjadinya beberapa faktor secara bersamaan pada satu momentum tertentu.

Dokumen itu membayangkan terjadinya perang dengan Iran atau kekuatan yang bersekutu dengannya, sementara pada saat yang sama terjadi kerusuhan di jalur-jalur transportasi dan pasukan kepolisian juga tersibukkan menghadapi gangguan tersebut.

Dalam situasi seperti itu, menurut skenario yang digambarkan dalam dokumen, sebuah sel bersenjata dapat memanfaatkan kondisi untuk menembaki pesawat yang berada di darat atau menggunakan drone di sekitar pangkalan.

Setelah itu, menurut skenario tersebut, Iran dapat memanfaatkan kekacauan itu untuk melakukan serangan dari luar.

Laporan tersebut menyatakan bahwa hal baru dalam skenario ini bukanlah jenis sarana serangannya, melainkan kombinasi dan waktu terjadinya: jalan-jalan yang tertutup, pangkalan yang beroperasi dengan kapasitas lebih rendah, pesawat yang rusak di darat, dan ancaman dari sekitar pangkalan yang terjadi bersamaan dengan serangan eksternal.

Dalam kondisi semacam ini, tulis Israel Hayom, penghentian sementara kemampuan udara dapat menimbulkan dampak yang jauh melampaui wilayah Negev dan memengaruhi front Gaza, Lebanon, dan Iran.

Dokumen Menegaskan Ancaman Tidak Boleh Digeneralisasi kepada Seluruh Komunitas Badui

Meski demikian, dokumen tersebut menegaskan bahwa skenario ini tidak menempatkan tanggung jawab atau ancaman pada keseluruhan masyarakat Badui di Negev.

Ancaman itu dibatasi pada apa yang disebut dokumen sebagai minoritas bersenjata yang beroperasi di wilayah yang, menurut dokumen, memiliki kelemahan dalam penguasaan dan penegakan otoritas negara.

Dalam kesimpulannya, dokumen tersebut menyatakan bahwa kawasan sekitar Pangkalan Udara Nevatim tidak lagi dipandang hanya sebagai wilayah sipil di sekitar instalasi militer.

Kawasan tersebut, menurut dokumen, telah berubah menjadi semacam “garis depan domestik” bagi Angkatan Udara Israel.

Dalam skenario itu, gangguan terhadap kekuatan udara dapat dimulai bukan ketika pertempuran berlangsung di langit, melainkan dari jalan-jalan dan pagar di sekitar pangkalan.