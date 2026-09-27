Diskriminasi Etnis dan Mazhab Tidak Memiliki Legitimasi; Hidup Berdampingan Secara Damai adalah Satu-satunya Jalan Stabilitas Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Dr. Sayid Abdul Qayyum Sajjadi, Rektor Universitas Khatam al-Nabiyyin Saw Afghanistan, dalam bagian ketiga wawancaranya dengan ABNA menekankan bahwa masyarakat Afghanistan secara umum telah lelah dengan perang dan konflik.

Ia juga menyoroti tanggung jawab para politikus dan ulama dalam mengarahkan masyarakat menuju stabilitas dan kehidupan damai serta memperingatkan bahaya kebijakan yang bersifat eksklusif dan diskriminatif.

Masyarakat Lelah dengan Perang, Ketidakamanan dan Migrasi

Dr. Sajjadi, ketika menjelaskan kondisi masyarakat Afghanistan saat ini, mengatakan: “Seluruh rakyat Afghanistan, mayoritas mutlak dari mereka, telah lelah dengan perang dan konflik. Tidak akan ada orang yang mengatakan bahwa kami menginginkan perang. Mereka lelah dengan ketidakamanan. Selama bertahun-tahun mereka telah merasakan pahitnya ketidakamanan, ketidakstabilan dan perang. Mereka lelah dengan pengungsian dan migrasi. Jika seluruh rakyat telah lelah dengan keadaan ini, lalu mereka yang menganggap dirinya bertanggung jawab atas urusan politik masyarakat, atau mereka yang menganggap dirinya bertanggung jawab atas urusan keagamaan masyarakat, memiliki tanggung jawab dan misi apa? Apa yang harus mereka lakukan?”

Ia menambahkan bahwa kelelahan masyarakat tersebut bukan sekadar slogan politik, tetapi realitas nyata dalam kehidupan jutaan warga Afghanistan yang selama bertahun-tahun mengalami pahitnya ketidakstabilan dan kini lebih dari sebelumnya mendambakan ketenangan serta kehidupan yang bermartabat.

Tugas Utama Politikus dan Ulama

Sajjadi mengatakan bahwa misi dan tanggung jawab terpenting seorang politikus maupun ulama dalam kondisi Afghanistan saat ini adalah mengarahkan masyarakat menuju stabilitas, keberlanjutan, serta kehidupan yang damai dan bermartabat.

Ia menegaskan: “Jika membangun masyarakat yang bermartabat dan stabil adalah tugas terpenting para ulama agama dan politikus masyarakat kita, maka secara alami kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kehancuran, perang, memperparah konflik, dan mengembalikan masyarakat menuju perang dan pertikaian baru tidak memiliki logika politik maupun logika agama.”

Menurutnya, setiap tindakan yang mendorong masyarakat ke arah konfrontasi dan kekerasan jelas bertentangan dengan ajaran agama serta rasionalitas politik, sehingga tidak dapat memperoleh legitimasi.

Tidak Berpegang pada Ajaran Agama dalam Menjalankan Kekuasaan

Rektor Universitas Khatam al-Nabiyyin mengkritik kinerja para politikus dengan mengatakan: “Sayangnya, para politikus kita tidak belajar dari masa lalu dan ketika mereka menjadi pengelola urusan politik masyarakat, dalam praktiknya mereka juga tidak merasa terikat pada ajaran dan perintah agama tersebut.”

Ia melanjutkan: “Ini merupakan salah satu ajaran agama paling sederhana yang ditekankan para pemikir Syiah maupun Sunni: kekuasaan dan politik adalah amanah, yakni amanah ilahi. Amanah itu harus diberikan kepada orang-orang yang memang layak. Yang dimaksud layak adalah mereka yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan keahlian dalam pemerintahan.”

Ia menegaskan bahwa penyerahan kekuasaan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi merupakan akar dari banyak krisis historis Afghanistan dan apabila pola tersebut terus dipertahankan, kegagalan hanya akan berulang.

Sejarah Afghanistan dan Amanah yang Tidak Diserahkan kepada Ahlinya

Sajjadi, ketika meninjau sejarah kontemporer Afghanistan, mengatakan: “Jika kita melihat sejarah Afghanistan dari masa lalu hingga hari ini, ketika kita masih menghadapi ketidakstabilan dan kehancuran, kita melihat bahwa amanah ini tidak pernah diserahkan kepada orang yang layak.”

Menurutnya, hubungan pribadi, nepotisme, etnosentrisme, dan tribalisme selama ini menjadi formula utama dalam politik dan pemerintahan. “Hari ini pun situasi tersebut masih berlangsung. Sayangnya, tidak adanya pemahaman dan logika politik yang benar dalam pengelolaan masyarakat menjadi faktor lain yang semakin memperburuk persoalan ini.”

Ia menambahkan bahwa setiap pihak yang memperoleh kekuasaan cenderung membayangkan dirinya akan berkuasa selamanya dan menganggap semua tindakannya benar serta akan membawa masyarakat menuju kebahagiaan.

Padahal, menurut Sajjadi, pengalaman masa Republik, pemerintahan pertama Taliban, pemerintahan Mujahidin, dan pemerintahan Partai Demokratik Rakyat menunjukkan satu hal yang sama: monopoli politik, ketika kelompok yang memperoleh kekuasaan dengan kekuatan menyingkirkan pihak lain dan mendorong mereka ke pinggiran, justru menjadi sumber ketidakstabilan, perang dan munculnya konflik baru.

Tidak Adanya Logika Agama dan Rasional dalam Pemerintahan

Akademisi tersebut melanjutkan: “Di sisi lain, tidak adanya logika agama dan rasional dalam pemerintahan merupakan faktor lain yang sayangnya membuat kita terjebak dalam lingkaran setan ini.”

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah pemerintahan pada masa sekarang dapat mempertahankan dirinya tanpa memperhatikan pendidikan, tanpa menyediakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi. “Hal itu sama sekali tidak logis. Karena itu, menghentikan ilmu pengetahuan, menghentikan rasionalitas, menghentikan ekonomi dan aktivitas ekonomi—semua itu sendiri merupakan faktor krisis yang menciptakan kondisi ketidakstabilan, konflik, dan akhirnya perang dalam masyarakat.”

Sajjadi berharap ada pihak-pihak yang memahami persoalan ini dan mencegah masyarakat kembali memasuki lingkaran perang dan konflik yang sebenarnya tidak diinginkan rakyat, meskipun menurutnya arah yang berlangsung saat ini justru bergerak ke sana.

Logika Agama, Kemanusiaan dan Politik Bertentangan dengan Etnosentrisme

Dr. Sajjadi kemudian menyampaikan tiga poin utama. Ia mengatakan bahwa dalam menganalisis persoalan Afghanistan, terdapat logika politik, kemanusiaan, dan agama.

Menurutnya, berdasarkan logika agama dan kemanusiaan, perbedaan etnis, mazhab, ras dan semacamnya tidak boleh menjadi dasar penilaian terhadap manusia. “Hal-hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan dan juga tidak boleh menjadi alasan untuk merampas hak.”

Ia menambahkan bahwa meskipun Taliban saat ini memegang kekuasaan di Afghanistan, mereka harus memperhatikan bahwa berdasarkan ajaran agama dan logika kemanusiaan, warga negara lain dari berbagai etnis dan mazhab mempunyai hak untuk hidup di negeri tersebut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan mereka dan membangun negara.

Menurutnya, keterlibatan semua kelompok juga akan menguntungkan penguasa sendiri karena dapat memperkuat stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan dengan memanfaatkan seluruh kapasitas masyarakat.

Kebijakan Keagamaan yang Keras akan Berujung pada Jalan Buntu

Poin kedua, menurut Sajjadi, adalah bahwa kebijakan agama yang sangat keras dan pandangan ideologis yang menutup mata terhadap realitas kehidupan sosial manusia pada akhirnya akan menemui jalan buntu.

Ia mengatakan: “Menutup pusat-pusat ilmu pengetahuan, membatasi perempuan, melarang pendidikan perempuan dan hal-hal semacam itu pada akhirnya menciptakan kebuntuan.”

Menurutnya, kebijakan seperti itu pada akhirnya akan membawa sistem politik maupun masyarakat menuju kebuntuan.

Kontribusi Masyarakat Syiah dalam Membela dan Membangun Afghanistan

Poin ketiga yang disampaikan Sajjadi adalah kontribusi masyarakat Syiah Afghanistan. Ia mengatakan bahwa baik selama masa jihad maupun dalam berbagai periode sejarah lainnya, kaum Syiah berdiri bersama saudara-saudara mereka yang lain dan memainkan peran serius dalam membela negeri, membangun Afghanistan, serta menciptakan berbagai capaian historis, termasuk dalam perjuangan melawan pendudukan.

Menurutnya, masyarakat Syiah, seperti halnya saudara-saudara Sunni mereka, memandang Afghanistan sebagai tanah air mereka sendiri, mencintainya dan selalu menjalankan kewajiban untuk membela negeri tersebut.

Karena itu, kata Sajjadi, masyarakat Syiah selalu menekankan persaudaraan Islam, ukhuwah, serta kehidupan Islam yang damai, sesuatu yang sangat dibutuhkan Afghanistan hari ini.

Ia memperingatkan: “Permainan politik para politikus jangan sampai menyebabkan masyarakat yang secara etnis majemuk dan secara keagamaan dihuni berbagai mazhab terjerumus ke dalam perpecahan dan konflik etnis maupun mazhab yang dalam dan historis.”

Menurutnya, media dan para ulama memiliki tanggung jawab untuk mendorong budaya hidup berdampingan secara damai, perilaku Islami, serta koeksistensi kemanusiaan.

Ia berharap dengan mempromosikan pemikiran yang memiliki dasar agama sekaligus logika kemanusiaan tersebut, masyarakat Syiah, Sunni, dan berbagai etnis di Afghanistan dapat hidup berdampingan secara damai.

Menanggapi Kekhawatiran akan Polarisasi Syiah–Sunni

Menjawab pertanyaan apakah pemerintahan saat ini, yang sebagian pejabatnya disebut memiliki persoalan dengan Syiah, berpotensi memperkuat polarisasi Syiah dan Sunni, Sajjadi mengatakan: “Kita tidak berhak memisahkan Syiah dari Sunni. Dari sisi keyakinan agama, kita tidak memiliki hak untuk memandang negatif orang lain hanya karena perbedaan mazhab atau menciptakan kondisi bagi konflik sektarian.”

Ia menambahkan bahwa dari sudut pandang kemanusiaan dan politik pun, dalam masyarakat yang dihuni berbagai kelompok, kehidupan damai membutuhkan sikap saling menerima, menghormati dan menjaga hak satu sama lain.

Sajjadi mengatakan bahwa sebagian kebijakan, meskipun dalam ucapan dan teori menyatakan sesuatu yang berbeda, dalam praktiknya terkadang memberikan kesan memperuncing konflik mazhab.

Menurutnya, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. “Hari ini, baik dunia Islam maupun negara kita lebih membutuhkan persatuan umat Islam dibandingkan sebelumnya. Kita sebagai masyarakat Islam berada dalam satu kapal. Memisahkan orang-orang dan penumpang kapal ini atas nama etnis dan mazhab hanya akan membawa kita menuju kehancuran dan penderitaan, dan hal seperti itu tidak boleh dibiarkan.”

Pada akhir wawancara, Sajjadi menegaskan bahwa apabila sebagian pihak yang memegang kekuasaan melakukan tindakan yang mengandung aroma diskriminasi etnis dan mazhab, maka tindakan tersebut harus dihadapi secara rasional melalui logika agama maupun kemanusiaan.

Masyarakat, menurutnya, harus diberi kesadaran agar jalan bagi kebijakan dan tindakan semacam itu dapat ditutup.