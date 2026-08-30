Araghchi: Tekanan Tidak Akan Berhasil; AS Harus Memilih Jalan Membangun Kepercayaan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi, melalui sebuah unggahan di media sosial, mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dan inovatif dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar di Teheran.

Araghchi menegaskan bahwa mengembalikan diplomasi ke jalurnya bukanlah sesuatu yang mustahil.

Menurutnya, hal tersebut bergantung pada kemampuan Amerika Serikat untuk memahami satu kenyataan sederhana, yakni bahwa tekanan tidak akan menghasilkan apa-apa.

Ia mengatakan: “Amerika Serikat harus membangun kepercayaan, berbicara dengan penuh penghormatan, mengakui hak-hak kami, dan mematuhi komitmen-komitmennya.”