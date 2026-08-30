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Araghchi: Tekanan Tidak Akan Berhasil; AS Harus Memilih Jalan Membangun Kepercayaan

30 Agustus 2026 - 18:45
Kode berita: 1859258
Araghchi: Tekanan Tidak Akan Berhasil; AS Harus Memilih Jalan Membangun Kepercayaan

Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa diplomasi masih dapat kembali ke jalurnya. Namun, menurutnya, hal itu bergantung pada kesediaan Amerika Serikat untuk memahami bahwa tekanan tidak akan membuahkan hasil, sementara penghormatan dan kepercayaan merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi, melalui sebuah unggahan di media sosial, mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dan inovatif dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar di Teheran.

Araghchi menegaskan bahwa mengembalikan diplomasi ke jalurnya bukanlah sesuatu yang mustahil.

Menurutnya, hal tersebut bergantung pada kemampuan Amerika Serikat untuk memahami satu kenyataan sederhana, yakni bahwa tekanan tidak akan menghasilkan apa-apa.

Ia mengatakan: “Amerika Serikat harus membangun kepercayaan, berbicara dengan penuh penghormatan, mengakui hak-hak kami, dan mematuhi komitmen-komitmennya.”

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