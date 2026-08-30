Putra Trump mengurung diri di rumah setelah ancaman pembunuhan

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip New York Post, Barron Trump, putra Presiden AS Donald Trump, saat memasuki dekade ketiga hidupnya, tinggal dalam lingkungan yang sangat terlindungi dan jauh dari sorotan publik – situasi yang tampaknya merupakan reaksi terhadap iklim kekerasan politik, termasuk beberapa upaya pembunuhan terhadap ayahnya.

Salah satu tokoh berpengalaman dan dekat dengan lingkaran Trump mengatakan kepada New York Post tentang Barron, yang baru saja menyelesaikan tahun kedua studinya di New York University dan menghabiskan sebagian besar musim panas bersama ibunya, Melania Trump, di klub golf «Trump National» di Bedminster, New Jersey: «Dia tidak keluar rumah.»

Sumber lain mengklaim: «Pemuda ini menjadi sangat tertutup.»

New York Post juga mengklaim bahwa meskipun Donald Trump selamat dari setidaknya 3 upaya pembunuhan sejak Juli 2024, putra bungsunya juga tidak luput dari sasaran musuh.