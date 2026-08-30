Pelarian putra Netanyahu dari Amerika karena alasan keamanan

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Shin Bet mengonfirmasi bahwa Yair Netanyahu, putra Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, dipulangkan dari Miami, AS, karena apa yang disebut sebagai «ancaman signifikan».

Badan keamanan dalam negeri rezim Zionis tidak merinci sifat ancaman atau siapa yang berada di baliknya.

Pernyataan badan ini muncul setelah laporan awal pekan ini bahwa putra Netanyahu pada Desember 2025, ketika tinggal di Florida, menjadi sasaran rencana pembunuhan.

Dalam pernyataan tentang hal ini, Shin Bet mengklaim bahwa «ada ancaman signifikan untuk menyakiti Yair Netanyahu, dan dengan mempertimbangkan hal itu serta setelah evaluasi, diambil keputusan untuk memberangkatkannya segera bersama tim pengamanannya dan memulangkannya ke Israel.»

Saluran 12 rezim Zionis juga melaporkan bahwa untuk melakukan operasi mendadak, Shin Bet memindahkan sejumlah agennya dari New York ke Miami, di mana mereka berada bersama Isaac Herzog, presiden rezim Zionis.