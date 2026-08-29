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Mokhber: Bangsa Iran yang beriman dan teguh akan mengubah blokade menjadi kekalahan bagi para pemblokade

29 Agustus 2026 - 18:43
Kode berita: 1858882
Source: ABNA
Mokhber: Bangsa Iran yang beriman dan teguh akan mengubah blokade menjadi kekalahan bagi para pemblokade

Penasihat dan asisten Pemimpin Besar menulis: «Hari ini setan dengan ancaman dan sanksi bercita-cita mengepung Iran, tetapi bangsa yang beriman dan teguh akan mengubah blokade menjadi kekalahan bagi para pemblokade.»

Dilaporkan oleh kantor berita Mehr, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Besar, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dengan merujuk pada kemiripan tipu daya dan permusuhan musuh-musuh bebuyutan umat Islam di awal Islam dan saat ini, menyatakan bahwa ancaman Trump dan para pendukungnya terhadap Iran akan berakhir dengan kegagalan, dan menulis di halaman pribadinya: «Kompas Revolusi Islam adalah jalan Nabi Besar (SAW): berbuat baik kepada tetangga dan tegas terhadap para penindas. Dengan kepemimpinan para Imam Revolusi, Iran telah melewati jalan-jalan sulit.»

Mokhber menambahkan: «Hari ini setan dengan ancaman dan sanksi bercita-cita mengepung Iran, tetapi bangsa yang beriman dan teguh akan mengubah blokade menjadi kekalahan bagi para pemblokade.»

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