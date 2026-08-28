Organisasi Maritim Internasional: 6.000 Pelaut Terlantar di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita "Abna", "CBS News" mengutip Arsenio Dominguez, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional, menulis: hampir 6.000 pelaut di atas 400 kapal terlantar di Selat Hormuz.

Ia menambahkan: perang masih menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan vital.

Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional memperingatkan tentang konsekuensi global dari gangguan rantai pasokan jika situasi saat ini di Selat Hormuz terus berlanjut.

Meskipun Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional dan pejabat lain dari lembaga maritim khusus mengakui bahwa Selat Hormuz tertutup, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, berpikir bahwa dengan mengirim pesan di media sosial dan menyatakan selat ini terbuka, ia dapat membukanya kembali.

Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, hari ini menanggapi pesan-pesan Trump tentang keterbukaan Selat Hormuz dengan mengatakan: Selat Hormuz sepenuhnya terbuka sebelum agresi AS dan Israel terhadap Iran, dan masalah pengenaan biaya untuk melintasi jalur perairan ini tidak dibahas selama AS dan Israel belum memulai petualangan.