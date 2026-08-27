Juru Bicara al-Zeydi: Proses penarikan pasukan koalisi berlangsung dengan cepat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Mayadeen, "Sabah an-Nu'man", Juru Bicara Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak (Perdana Menteri), mengumumkan bahwa perintah telah dikeluarkan untuk membentuk komite guna menentukan bentuk hubungan negara tersebut dengan koalisi internasional anti-ISIS setelah penarikan pasukannya.

Ia menambahkan bahwa proses penarikan pasukan koalisi internasional dari Irak berlangsung dengan cepat dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Juru Bicara Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak pada akhirnya juga menekankan bahwa proses pengurangan pasukan koalisi di Irak dilakukan dengan koordinasi langsung dengan kantor Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata negara tersebut.