Inspeksi situs yang rusak hanya dengan protokol baru

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, dalam pertemuan dengan wartawan menjawab pertanyaan mengenai kunjungan ke fasilitas nuklir yang rusak, seraya menunjuk bahwa fasilitas nuklir Iran sebelum serangan berada di bawah pengawasan Badan dan telah terdaftar, mengatakan: Selama IAEA tidak melaksanakan tugasnya dan protokol baru untuk inspeksi fasilitas ini belum disusun, tidak ada kemungkinan inspeksi Badan terhadap fasilitas nuklir negara kita.

Ia menambahkan: Menurut undang-undang Parlemen, tentang fasilitas yang menjadi sasaran serangan militer, pertama-tama status keamanan situs harus ditentukan, dan Badan juga harus memiliki protokol yang jelas tentang cara inspeksi fasilitas ini.