Duta Besar Iran: Pemerintah Harus Menolak dan Mengecam Tindakan Pemaksaan Sepihak AS

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Wakil Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Selasa malam waktu setempat (Pantai Timur AS) dalam sidang Dewan Keamanan mengenai konflik dan ketahanan pangan serta peran Dewan Keamanan dalam meredakan krisis pangan, menyatakan: konflik bersenjata masih menjadi salah satu faktor utama kelaparan dan kerawanan pangan, dan tanpa mengatasi akar penyebabnya, termasuk agresi, pendudukan, tindakan pemaksaan ilegal, dan penghancuran infrastruktur sipil secara sengaja, masalah ini tidak dapat diselesaikan.

Ia menegaskan: Resolusi 2417 Dewan Keamanan tahun 2018 mengutuk kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang dan penghalangan akses kemanusiaan. Di Gaza, perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina disertai dengan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, termasuk penargetan sengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta penggunaan kelaparan sebagai senjata melalui pembuatan kelaparan dan penciptaan hambatan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan.

Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB tersebut menekankan: namun demikian, meskipun besarnya kejahatan ini, Dewan Keamanan berulang kali gagal menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam dan menjamin akuntabilitas karena dukungan politik dan hambatan dari Amerika Serikat.