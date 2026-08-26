Senator AS: Perang Melawan Iran Tidak Berguna dan Melanggar Hukum

Menurut laporan Kantor Berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, senator Demokrat AS, menekankan: Trump secara terang-terangan mengeksploitasi perang ilegal melawan Iran.

Ia menambahkan: Trump terus mengeksploitasi penderitaan rakyat Amerika, termasuk dampak dari perang yang tidak berguna melawan Iran.

Beberapa jam sebelumnya, senator Amerika lainnya, Bernie Sanders, menulis di media sosial X: "Ada alasan mengapa status kita di dunia sedang merosot. Trump secara bersamaan terlibat dalam perang dengan Iran, perang dagang dengan Kanada, dan perang dingin dengan China, dan pada saat yang sama memperparah krisis dengan memperkuat Benjamin Netanyahu."