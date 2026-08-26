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Senator AS: Perang Melawan Iran Tidak Berguna dan Melanggar Hukum

26 Agustus 2026 - 11:43
Kode berita: 1857389
Source: ABNA
Senator AS: Perang Melawan Iran Tidak Berguna dan Melanggar Hukum

Seorang senator Demokrat Amerika mengkritik tindakan Trump dengan menyebut aksi perang negaranya melawan Iran tidak berguna.

Menurut laporan Kantor Berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, senator Demokrat AS, menekankan: Trump secara terang-terangan mengeksploitasi perang ilegal melawan Iran.

Ia menambahkan: Trump terus mengeksploitasi penderitaan rakyat Amerika, termasuk dampak dari perang yang tidak berguna melawan Iran.

Beberapa jam sebelumnya, senator Amerika lainnya, Bernie Sanders, menulis di media sosial X: "Ada alasan mengapa status kita di dunia sedang merosot. Trump secara bersamaan terlibat dalam perang dengan Iran, perang dagang dengan Kanada, dan perang dingin dengan China, dan pada saat yang sama memperparah krisis dengan memperkuat Benjamin Netanyahu."

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