CBS: 9 jet tempur Amerika rusak dalam serangan Iran ke Yordania

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Russia Al-Youm, koresponden jaringan CBS News Amerika mengakui bahwa beberapa pesawat militer negara ini rusak dalam serangan malam Iran terhadap pangkalan udara Muwaffaq al-Salti di Yordania.

«Jennifer Jacobs» koresponden CBS News melaporkan bahwa pesawat A-10 Thunderbolt terkena serangan Iran dan menyebabkan hilangnya salah satu sayapnya.

Ia menambahkan bahwa sekitar delapan jet tempur F-15 mengalami kerusakan ringan sebelum kembali bertugas.

Berdasarkan klaim koresponden Amerika ini, selama serangan ini, pasukan Amerika di Yordania menembakkan lebih dari 30 rudal Patriot untuk mempertahankan pangkalan dari serangan Iran.

Kerusakan pada jet tempur Amerika ini terjadi setelah serangan agresif negara ini terhadap lima kapal tanker minyak Iran sebagai pembalasan atas penargetan kapal perang angkatan laut Amerika oleh Iran.

Pejabat Amerika telah menyatakan kekhawatiran tentang cepatnya penipisan cadangan rudal Patriot dan amunisi militer presisi lainnya dari militer negara ini; kekhawatiran yang telah tercermin dalam berbagai laporan selama berminggu-minggu.