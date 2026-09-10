Vance: Jika Trump mau, kita bisa mencapai kesepakatan dengan Iran!

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, Wakil Presiden Amerika Serikat, melanjutkan klaim tidak berdasar pejabat negara ini terhadap Iran, mengklaim bahwa mereka telah mencabut Iran dari ekspor minyaknya dan negara ini tidak lagi memiliki pendapatan dari sektor energi.

Berdasarkan laporan ini, «JD Vance» dalam melanjutkan klaimnya menambahkan bahwa Iran tidak lagi memiliki banyak pilihan di depan dan jika Trump mau, kita bisa mencapai kesepakatan dengan negara ini.

Klaim yang diajukan oleh Wakil Presiden Trump datang sementara dia sendiri dalam pernyataan terbarunya melakukan pencitraan diri dan mengklaim: Dua tahun terakhir adalah tahun-tahun paling sukses dan kita akan membuat negara kita lebih kuat, lebih aman, lebih kaya, dan lebih bebas dari sebelumnya.

Trump dengan mengulangi fantasi-fantasinya tentang Iran juga mengklaim: Kita akan menang dalam perang dengan Iran dan kita mengendalikan Selat Hormuz. Kita mengendalikan Selat Hormuz dan saya pikir kita harus menyebutnya «Selat Trump».

Presiden Amerika Serikat juga terus mengulangi pernyataannya tentang ekonomi Iran dan mengklaim: Iran sedang runtuh; negara ini adalah penguasa zalim Timur Tengah selama beberapa dekade, tetapi tidak lagi dalam situasi seperti itu.

Pernyataan dan klaim kontradiktif Trump ini datang sementara dia sebelumnya telah mengklaim bahwa perang dengan Iran akan berakhir setelah pemilu tengah masa jabatan di negara ini.