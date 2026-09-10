Mimpi tak tercapai Trump: Kita akan menang dalam perang dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika Serikat, melakukan pencitraan diri dan mengklaim: Dua tahun terakhir adalah tahun-tahun paling sukses, dan kita akan membuat negara kita lebih kuat, lebih aman, lebih kaya, dan lebih bebas dari sebelumnya.

Trump mengenai masalah imigrasi ke Amerika Serikat juga mengklaim: Kita menghentikan imigrasi yang merupakan bencana dan ancaman bagi negara kita.

Trump mengenai tindakan pemerintahannya di bidang imigrasi juga mengatakan: Berkat tembok yang kita bangun di perbatasan selatan, kita menghentikan imigrasi yang merupakan ancaman bencana bagi negara kita.

Ia juga mengklaim: Kebijakan kita rasional dan masuk akal, dan kemenangan kita dalam pemilu lalu menyelamatkan negara kita.

Presiden Amerika Serikat menyatakan: Kita akan mencapai kemerdekaan dan dominasi di sektor energi dan akan mencapai keunggulan di bidang ini.

Ia mengenai Iran juga mengklaim: Kita akan menang dalam perang dengan Iran dan kita mengendalikan Selat Hormuz.

Trump dalam pernyataan kurang ajar menambahkan: Kita mengendalikan Selat Hormuz dan saya pikir kita harus menyebutnya «Selat Trump».

Presiden Amerika Serikat juga terus mengulangi pernyataannya tentang ekonomi Iran dan mengklaim: Iran sedang runtuh; negara ini adalah penguasa zalim Timur Tengah selama beberapa dekade, tetapi tidak lagi dalam situasi seperti itu.

Trump mengulangi klaimnya dan menambahkan: Kita tidak akan membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir dan mereka berharap jika kita kalah dalam pemilu, mereka dapat berinteraksi dengan Demokrat yang lemah.