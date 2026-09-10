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Mimpi tak tercapai Trump: Kita akan menang dalam perang dengan Iran

10 September 2026 - 11:03
Kode berita: 1863869
Source: ABNA
Mimpi tak tercapai Trump: Kita akan menang dalam perang dengan Iran

Presiden Amerika Serikat, dengan mengklaim bahwa Washington sedang menang dalam perang dengan Iran dan mengendalikan Selat Hormuz, menyatakan bahwa Iran sedang runtuh.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika Serikat, melakukan pencitraan diri dan mengklaim: Dua tahun terakhir adalah tahun-tahun paling sukses, dan kita akan membuat negara kita lebih kuat, lebih aman, lebih kaya, dan lebih bebas dari sebelumnya.

Trump mengenai masalah imigrasi ke Amerika Serikat juga mengklaim: Kita menghentikan imigrasi yang merupakan bencana dan ancaman bagi negara kita.

Trump mengenai tindakan pemerintahannya di bidang imigrasi juga mengatakan: Berkat tembok yang kita bangun di perbatasan selatan, kita menghentikan imigrasi yang merupakan ancaman bencana bagi negara kita.

Ia juga mengklaim: Kebijakan kita rasional dan masuk akal, dan kemenangan kita dalam pemilu lalu menyelamatkan negara kita.

Presiden Amerika Serikat menyatakan: Kita akan mencapai kemerdekaan dan dominasi di sektor energi dan akan mencapai keunggulan di bidang ini.

Ia mengenai Iran juga mengklaim: Kita akan menang dalam perang dengan Iran dan kita mengendalikan Selat Hormuz.

Trump dalam pernyataan kurang ajar menambahkan: Kita mengendalikan Selat Hormuz dan saya pikir kita harus menyebutnya «Selat Trump».

Presiden Amerika Serikat juga terus mengulangi pernyataannya tentang ekonomi Iran dan mengklaim: Iran sedang runtuh; negara ini adalah penguasa zalim Timur Tengah selama beberapa dekade, tetapi tidak lagi dalam situasi seperti itu.

Trump mengulangi klaimnya dan menambahkan: Kita tidak akan membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir dan mereka berharap jika kita kalah dalam pemilu, mereka dapat berinteraksi dengan Demokrat yang lemah.

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