Pertemuan Ismail Baghai dengan Mantan Duta Besar Iran di Prancis

Menurut kantor berita "Abna", Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada hari Selasa menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh Bapak Ali Ahni, mantan Wakil Menteri untuk Urusan Eropa dan Amerika serta mantan Duta Besar negara kita di Paris (dalam tiga periode berbeda), dan Bapak Hamidreza Asefi, mantan juru bicara dan mantan Duta Besar Iran di Prancis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengenai hal ini memposting pesan di salah satu jejaring sosial dan menulis:

"Hari ini saya mendapat kesempatan berharga untuk menghadiri pertemuan yang dihoskan oleh Alireza Yousefi, Direktur Jenderal Eropa Barat Kementerian Luar Negeri, dan mengadakan dialog yang bermanfaat dengan dua diplomat berpengalaman dan terkenal dari Kementerian – Bapak Ali Ahni, mantan Wakil Menteri untuk Urusan Eropa dan Amerika serta mantan Duta Besar negara kita di Paris (dalam tiga periode), dan Hamidreza Asefi, mantan juru bicara dan mantan Duta Besar Iran di Prancis."

Dinamisme dan efektivitas diplomasi Iran di dunia yang penuh tantangan dan perubahan pesat saat ini, lebih dari sebelumnya, memerlukan pemanfaatan pengetahuan, pengalaman, dan kekayaan berharga yang telah diperoleh selama puluhan tahun aktivitas dan upaya para veteran di bidang diplomasi dan politik luar negeri.