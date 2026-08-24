Goldman Sachs: Harga Gas Eropa Akan Tembus 100 Euro di Musim Dingin

Menurut koresponden "Abna" mengutip Goldman Sachs, harga gas alam di Eropa kemungkinan harus menembus batas 100 euro (setara dengan 117 dolar) per megawatt-jam pada bulan Desember untuk memastikan cadangan energi ini cukup untuk melewati musim dingin.

Samantha Dart dan Laura Sier, analis Goldman Sachs, dalam catatan analitis institusi tersebut menyatakan bahwa bahkan kenaikan harga kontrak berjangka gas untuk bulan depan di pasar Belanda baru-baru ini pun tidak akan cukup untuk menarik volume gas alam cair (LNG) yang cukup dari pasar Asia.

Pasar Belanda dikenal sebagai tolok ukur dan patokan utama penetapan harga gas alam di Eropa.