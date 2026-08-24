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Goldman Sachs: Harga Gas Eropa Akan Tembus 100 Euro di Musim Dingin

24 Agustus 2026 - 18:35
Kode berita: 1856609
Source: ABNA
Goldman Sachs: Harga Gas Eropa Akan Tembus 100 Euro di Musim Dingin

Goldman Sachs memprediksi bahwa harga gas Eropa untuk memastikan pasokan cadangan musim dingin pada bulan Desember akan melampaui 100 euro per megawatt-jam.

Menurut koresponden "Abna" mengutip Goldman Sachs, harga gas alam di Eropa kemungkinan harus menembus batas 100 euro (setara dengan 117 dolar) per megawatt-jam pada bulan Desember untuk memastikan cadangan energi ini cukup untuk melewati musim dingin.

Samantha Dart dan Laura Sier, analis Goldman Sachs, dalam catatan analitis institusi tersebut menyatakan bahwa bahkan kenaikan harga kontrak berjangka gas untuk bulan depan di pasar Belanda baru-baru ini pun tidak akan cukup untuk menarik volume gas alam cair (LNG) yang cukup dari pasar Asia.

Pasar Belanda dikenal sebagai tolok ukur dan patokan utama penetapan harga gas alam di Eropa.

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