Layang-layang Anak Pengungsi Gaza Jadi Dalih Baru Netanyahu untuk Memanaskan Perang

Kantor Berita Internasonal Ahlulbait - ABNA - Israel, yang meski telah lebih dari satu tahun sejak tercapainya kesepakatan gencatan senjata Gaza dan diumumkannya apa yang disebut sebagai peta jalan oleh lembaga bernama “Dewan Perdamaian” untuk menyelesaikan tahapan gencatan senjata dalam beberapa pekan terakhir, dinilai belum melaksanakan ketentuan-ketentuan kesepakatan tersebut dan terus melakukan berbagai pelanggaran.

Dalam beberapa hari terakhir, layang-layang yang dimainkan anak-anak Gaza dijadikan alasan baru untuk membenarkan berlanjutnya operasi militer dan kemungkinan eskalasi kembali perang di wilayah tersebut.

Israel Klaim Layang-layang Anak Gaza sebagai Ancaman Keamanan

Pemerintah Israel menjadikan jatuhnya layang-layang yang diterbangkan anak-anak Gaza sebagai persoalan keamanan. Tanpa menunjukkan bukti, Israel mengklaim layang-layang tersebut merupakan layang-layang pembakar atau membawa bahan peledak sehingga dianggap sebagai ancaman.

Menurut laporan tersebut, intensitas operasi Israel terhadap Gaza juga dipengaruhi dinamika politik domestik menjelang pemilu. Pemanfaatan berbagai insiden, termasuk peristiwa yang dinilai kecil, disebut telah menjadi salah satu karakteristik situasi saat ini, dengan warga Palestina menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memanggil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir untuk membahas secara mendesak persoalan layang-layang yang diterbangkan dari Jalur Gaza. Langkah itu dilakukan setelah salah satu layang-layang yang biasa dimainkan anak-anak Gaza pada musim panas jatuh di wilayah yang dikuasai Israel.

Media-media Israel juga memberikan perhatian luas terhadap apa yang mereka sebut sebagai bahaya “terorisme layang-layang”. Kanal Kan mengklaim bahwa dalam sepekan terakhir terdapat 10 layang-layang yang belum meledak dan jatuh di permukiman-permukiman sekitar Gaza.

Netanyahu Bandingkan Layang-layang Gaza dengan Drone

Dalam pernyataan lainnya, Netanyahu tampil sambil memegang miniatur pesawat tempur F-35 dan membandingkan ancaman drone bermuatan bahan peledak yang digunakan dalam konflik di Lebanon, Iran, dan Ukraina dengan layang-layang dari Gaza.

Netanyahu mengatakan: “Ini adalah F-35. Apakah Anda memiliki drone di rumah? Jika drone dalam jumlah besar masuk, dipersenjatai, sangat akurat, dan sulit dideteksi, mereka dapat sama mematikannya. Selama bertahun-tahun kami bekerja mencari solusi terhadap persoalan drone. Kami sangat maju dalam bidang ini, tetapi ancaman drone merupakan tantangan global. Kami melihatnya di Ukraina, Lebanon, Iran, dan sekarang mereka berusaha memodernisasinya dan membawanya ke Gaza.”

Netanyahu kemudian mengatakan telah memberikan instruksi kepada institusi keamanan dan militer Israel untuk mengambil tindakan terhadap apa yang disebutnya sebagai senjata mematikan tersebut. “Instruksi saya kepada badan-badan keamanan dan militer Israel adalah melakukan segala sesuatu yang mereka mampu terhadap senjata mematikan ini: menghancurkannya, menargetkan para pelakunya, dan menargetkan lokasi tempat senjata itu diluncurkan.”

Serangan Israel di Gaza Kembali Meningkat

Di lapangan, setelah dua hari relatif tenang, situasi kembali mengalami eskalasi secara bertahap.

Sejak awal pekan ini, militer Israel melancarkan puluhan serangan udara dan serangan drone di sekitar apa yang disebut “garis kuning” di bagian timur Kota Gaza, disertai serangan artileri intensif.

Serangan juga dilancarkan terhadap rumah-rumah di Deir al-Balah dan tenda-tenda pengungsi di Khan Younis, bagian selatan Jalur Gaza. Sebuah gudang komersial di al-Zuwaida, Gaza tengah, serta sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan di bagian utara juga menjadi sasaran.

Israel juga membombardir fasilitas produksi bahan bakar industri di kamp pengungsi al-Maghazi, menyebabkan seorang warga Palestina tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka.

Salah satu perkembangan yang dianggap sebagai bentuk eskalasi baru adalah kembalinya kebijakan penargetan rumah serta fasilitas sipil dan komersial.

Warga di kawasan al-Zuwaida menerima perintah evakuasi terhadap sebuah bangunan komersial yang dikelilingi puluhan tenda pengungsi. Tidak lama kemudian, sebuah jet tempur menyerang kawasan tersebut dengan tiga rudal, mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas dan terluka.

Di Khan Younis, pasukan Israel juga menyerang sebuah tenda yang digunakan pengungsi sebagai tempat tinggal dan menyebabkan lima warga sipil terluka.

Setelah rangkaian serangan tersebut, Menteri Pertahanan Israel mengatakan telah mengeluarkan instruksi untuk merespons peluncuran apa yang disebutnya sebagai “layang-layang pembakar”, yang dinilai sebagai “ancaman serius”.

Pada malam sebelumnya, Netanyahu dan Katz juga menggelar pertemuan untuk mengevaluasi apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari peluncuran drone, balon, dan layang-layang dari Gaza. Eyal Zamir, Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, serta sejumlah komandan senior militer turut hadir.

Layang-layang Gaza Disebut Jadi Isu Politik Menjelang Pemilu Israel

Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel dalam pernyataan bersama memperingatkan bahwa jika penerbangan layang-layang tersebut tidak segera dihentikan, militer Israel akan memulai operasi pembunuhan terarah terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Mereka juga memperingatkan bahwa warga di kawasan tempat layang-layang diterbangkan dapat menghadapi risiko.

Namun pernyataan tersebut, menurut laporan ini, tidak menyertakan informasi atau bukti terdokumentasi terkait klaim bahwa layang-layang tersebut membawa bahan pembakar ataupun bahan peledak.

Pejabat senior Hamas Basem Naim mengatakan utusan Amerika Serikat Jared Kushner dan anggota delegasi AS lainnya meminta gerakan tersebut mempertimbangkan “sensitivitas” waktu pelaksanaan kesepakatan terbaru bagi Netanyahu, yang menurut mereka sedang menghadapi “fase domestik yang sensitif”.

Sementara itu, koresponden militer surat kabar Israel Maariv, Alon Ben-David, mengatakan kalangan militer Israel memahami bahwa Netanyahu tidak ingin menutup satu pun front konflik yang masih terbuka. Ia bahkan dinilai mungkin berusaha kembali memanaskan salah satu front, terutama Gaza, untuk mengganggu atau menunda penyelenggaraan pemilu.

Ben-David, mengutip pejabat senior militer Israel, mengatakan lembaga militer tidak ingin bekerja sama dengan Netanyahu untuk memasuki perang baru yang dianggap tidak diperlukan.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa perkembangan keamanan di Gaza akan tetap sangat dipengaruhi kebutuhan politik domestik koalisi pemerintahan Israel dan perhitungan elektoralnya, tanpa adanya kepastian mengenai kelangsungan gencatan senjata sementara maupun kemajuan pelaksanaan tahap kedua dari apa yang disebut “rencana Trump”.

Netanyahu, menurut laporan tersebut, masih berusaha menunjukkan bahwa ia tetap berpegang pada sasaran utamanya dalam perang Gaza, termasuk pemindahan penduduk Gaza dan penguasaan wilayah tersebut, serta tidak mengindahkan tekanan regional maupun internasional untuk menjaga proses perundingan.

AS Dinilai Tidak Memberikan Tekanan Serius kepada Israel

Laporan tersebut juga menilai Washington tidak terkejut dengan sikap Netanyahu maupun pemerintah Israel secara keseluruhan.

Dalam pertemuannya dengan perwakilan Hamas dan para mediator, Kushner disebut tidak memberikan komitmen yang jelas untuk memaksa Israel menghentikan serangannya. Sebaliknya, ia menekankan perlunya perlucutan senjata Hamas sebagai prasyarat untuk melanjutkan perundingan.

Penulis dan analis politik Ahmed al-Tanani, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar, mengatakan prioritas Kushner bukanlah membatasi langkah Netanyahu secara konkret, melainkan mempertahankan kerangka kesepakatan secara keseluruhan tanpa terlalu berfokus pada substansi yang berkaitan dengan situasi Palestina dan kewajiban yang harus dijalankan.

Menurutnya, Amerika Serikat pada praktiknya bekerja sama dengan Netanyahu untuk mencegah runtuhnya peta jalan yang disusun oleh “Dewan Perdamaian”, sembari memperhitungkan kepentingan politik dan kalkulasi elektoral Netanyahu.

Ia menilai evaluasi mengenai sejauh mana Israel mematuhi gencatan senjata Gaza kemungkinan akan ditunda hingga setelah pemilu Israel. Sampai saat itu, eskalasi serangan diperkirakan masih akan terus berlangsung.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa dalam dinamika politik Israel saat ini, darah warga Palestina telah berubah menjadi komoditas politik dalam persaingan elektoral, dengan eskalasi militer digunakan untuk memperkuat posisi politik.

Sejumlah pengamat dan analis juga menilai pertemuan mengenai Gaza yang dihadiri Kushner di Kairo lebih ditujukan untuk mencegah situasi memburuk secara tak terkendali, bukan untuk membuka jalan menuju penyelesaian akhir.

Dengan kondisi tersebut, laporan itu memperkirakan serangan Israel terhadap Gaza masih dapat terus berlanjut, sementara Amerika Serikat tetap mengklaim mendukung perlindungan terhadap kesepakatan gencatan senjata.