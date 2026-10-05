Iran serius di jalur diplomasi; sebagaimana ia serius dalam membela diri

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, pada pagi hari Minggu dalam pertemuan para duta besar dan kepala perwakilan diplomatik serta kantor organisasi internasional yang berkedudukan di Teheran, menjelaskan posisi Republik Islam Iran mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan laporan tentang aktivitas diplomatik delegasi negara kami yang dikirim ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan menunjuk pada kehadiran yang efektif dan berwibawa Republik Islam Iran dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menjelaskan tindakan-tindakan terpenting yang dilakukan selama kehadiran di New York, termasuk konsultasi yang dilakukan dengan para presiden dan menteri luar negeri lebih dari 60 negara dan pimpinan tinggi organisasi regional dan internasional, dialog dengan lembaga pemikir dan media.

Menteri Luar Negeri dengan menekankan tekad Republik Islam Iran untuk melindungi hak dan kepentingan nasional Iran, memberikan penjelasan tentang inisiatif yang diusulkan Iran untuk mengembalikan keamanan ke Selat Hormuz dalam 7 hari dan menegaskan bahwa dunia dengan jelas menyaksikan itikad baik dan keseriusan berkelanjutan Iran dalam menggunakan diplomasi untuk mencegah eskalasi ketegangan.

Araghchi menambahkan: bagi semua orang dalam sidang ini telah menjadi jelas bahwa Republik Islam Iran serius di jalur diplomasi; sebagaimana ia serius dan tegas dalam membela diri.

Menteri Luar Negeri dengan menjelaskan posisi prinsipil Republik Islam Iran terhadap tuntutan berlebihan Amerika menegaskan: jika musuh kembali memilih jalur konfrontasi militer dan perang, jawaban Iran akan jauh lebih kokoh dan tegas daripada sebelumnya.

Araghchi juga dengan mengecam perilaku hina pejabat Amerika terhadap delegasi Republik Islam Iran, termasuk klaim pengusiran anggota delegasi, mencatat bahwa masuk dan keluarnya delegasi Iran dilakukan sesuai rencana yang diumumkan sebelumnya; meskipun demikian, pejabat Amerika untuk menutupi kegagalan mereka dalam mengesankan isolasi Iran, melakukan kebohongan dan klaim pengusiran delegasi Iran, yang di satu sisi merupakan pengakuan terbuka atas pelanggaran Amerika terhadap kewajiban internasionalnya sebagai tuan rumah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di sisi lain menunjukkan kemarahan pejabat Amerika atas kehadiran efektif Republik Islam Iran dalam peristiwa internasional terpenting.