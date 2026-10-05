Sardar Fadwi: rakyat Iran tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Ali Fadwi, kepala kelompok penasihat panglima tertinggi Korps Garda, Minggu malam dalam wawancara khusus berita mengatakan: Selat Hormuz selama semua bulan yang panjang ini tanpa diragukan berada di bawah kendali Iran.

Kepala kelompok penasihat panglima tertinggi Korps Garda melanjutkan: kekuatan militer Amerika berbasis laut; ini berarti bahwa dalam angkatan lautnya, ia memiliki angkatan darat dan angkatan udara. Oleh karena itu, manifestasi kekuatan militer Amerika terletak pada angkatan lautnya.

Fadwi menambahkan: orang Amerika telah hadir di Teluk Persia sejak tahun 1853, tetapi sekarang untuk pertama kalinya tidak ada satu pun kapal Amerika, tidak hanya di Teluk Persia, Selat Hormuz dan Laut Oman, tetapi bahkan di bagian utara Samudra Hindia.

Ia mengatakan: orang Amerika telah melarikan diri dan menjauh lebih dari seribu kilometer dari perbatasan kami. Ini tidak terjadi atas kehendak mereka sendiri, melainkan hasil dari wibawa Republik Islam Iran dan angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam.

Sardar Fadwi mengatakan: orang Amerika mengklaim bahwa mereka dapat melewatkan maksimal tiga hingga empat juta barel minyak melalui rute selatan Selat Hormuz dan di luar zona yang secara resmi dinyatakan oleh Iran; angka yang jika dibandingkan dengan volume minyak yang melewati selat ini, tidak signifikan.

Kepala kelompok penasihat panglima tertinggi Korps Garda menambahkan: sebelumnya setiap hari lebih dari 20 juta barel minyak secara resmi melewati Selat Hormuz, dan selain itu, sejumlah minyak juga diekspor secara tidak resmi.

Ia melanjutkan: 46 persen ekspor minyak dunia melewati Selat Hormuz. Angka 20 persen yang disebutkan berkaitan dengan konsumsi minyak dunia; karena banyak negara mengonsumsi minyak produksi mereka sendiri dan tidak memiliki ekspor.

Fadwi menambahkan: sekarang ekspor minyak melalui rute ini menghadapi gangguan mendasar, dan hal ini sendiri telah memberikan dampak luas terhadap ekonomi dunia, Amerika dan Eropa.