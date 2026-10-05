Penyelenggaraan pertemuan bersama Arab Saudi, Pakistan dan Turki di Riyadh

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan bahwa delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari wakil perdana menteri, menteri pertahanan dan kepala staf gabungan angkatan bersenjata negara ini hari ini Senin akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi.

Berdasarkan laporan ini, tujuan perjalanan delegasi tingkat tinggi Pakistan ke Arab Saudi adalah untuk berpartisipasi dalam pertemuan komite politik dan pertahanan yang dibentuk berdasarkan perjanjian Makkah.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menambahkan bahwa dalam pertemuan ini di Riyadh akan berpartisipasi pejabat terkemuka negara-negara anggota, yaitu Pakistan, Arab Saudi dan Turki.

Dalam pertemuan Riyadh akan dilakukan konsultasi mengenai perkembangan terbaru kawasan dan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan perjanjian Makkah. Sebelumnya menteri luar negeri Pakistan telah mengumumkan bahwa komite tersebut akan mengadakan pertemuan darurat mengenai perkembangan Yaman dan operasi pasukan Ansarullah terhadap Arab Saudi. Ini sementara serangan Arab Saudi terhadap kawasan pemukiman dan sipil Yaman masih berlanjut.