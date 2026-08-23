Al Jazeera: Ada Keraguan tentang Efektivitas Tekanan Ekonomi terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Ihab al-Absi, koresponden Al Jazeera di Washington, menekankan bahwa pemerintah AS telah menaikkan batas tuntutannya mengenai sanksi terhadap Iran dan berharap bahwa blokade laut bersama dengan tekanan ekonomi akan membuat Teheran menerima kesepakatan.

Ia menambahkan: "Namun demikian, ada keraguan di Amerika tentang sejauh mana efektivitas kebijakan ini, terutama karena Iran memiliki hubungan ekonomi khusus dengan China sebagai mitra dagang terbesar dan importir minyaknya."

Koresponden Al Jazeera menjelaskan: "Pertanyaan telah muncul di Amerika mengenai apakah sanksi yang disebutkan juga akan mencakup lembaga keuangan China."

Sebelumnya, surat kabar "Ra'i al-Yaum" telah menulis tentang hal ini bahwa Iran memiliki hampir lima dekade pengalaman dalam menghadapi sanksi dan melalui hubungan ekonomi dengan China dan Rusia serta jaringan keuangan dan perdagangan alternatif dapat menetralisir sebagian tekanan. Sanksi dapat meningkatkan biaya global, terutama di pasar energi dan Selat Hormuz.