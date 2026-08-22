Dewan Syiah Australia Desak Penanganan Mendesak atas Situasi Syiah di Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA, Dewan Muslim Syiah Australia (The Shia Muslim Council of Australia) mengecam keras serangan teroris yang terjadi pada Senin kemarin terhadap Sekolah Shama Hedayat di kawasan Dasht-e Barchi, Kabul, yang dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Syiah dan Hazara.

Berdasarkan laporan sumber-sumber lokal, sedikitnya 50 orang terluka dalam serangan tersebut, dan sebagian besar korban merupakan pelajar perempuan.

Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menegaskan bahwa insiden ini merupakan contoh lain dari serangan terarah terhadap komunitas Syiah di Afghanistan. SMCA juga memperingatkan adanya situasi diskriminasi dan marginalisasi yang terus dihadapi komunitas Syiah di negara tersebut.

Berikut terjemahan lengkap pernyataan Dewan Muslim Syiah Australia:

“Dewan Muslim Syiah Australia (SMCA) mengecam keras serangan terhadap Sekolah Shama Hedayat di kawasan Dasht-e Barchi, Kabul, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Syiah dan Hazara. Serangan tersebut terjadi pada 17 Agustus 2026. Berdasarkan laporan KabulNow, sedikitnya 50 orang terluka dalam serangan ini, dengan mayoritas korban merupakan pelajar perempuan.

Peristiwa ini merupakan contoh lain dari penargetan secara sengaja terhadap komunitas Syiah di Afghanistan melalui serangan-serangan teroris. Kejahatan ini terjadi ketika masyarakat Syiah dan anggota komunitas tersebut masih hidup dalam lingkungan yang diwarnai diskriminasi luas dan marginalisasi.

Kami menyampaikan solidaritas yang sedalam-dalamnya kepada para korban, keluarga mereka, serta masyarakat Syiah dan Hazara Afghanistan secara keseluruhan. Kami juga mendoakan agar para korban luka segera pulih.

Dewan Muslim Syiah Australia menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap insiden ini serta menegaskan bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban.

Kami juga mendesak Pemerintah Australia untuk secara konsisten menyuarakan kekhawatiran terkait perlindungan kelompok minoritas agama dan etnis di Afghanistan melalui jalur-jalur diplomatik dan forum internasional hak asasi manusia.”