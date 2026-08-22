Pengakuan Axios tentang dampak perang Iran terhadap salah satu sektor vital Amerika

Menurut kantor berita ABNA, Axios mengakui bahwa dampak agitasi perang AS terhadap Iran telah mempengaruhi sektor pertanian dan sektor vital lainnya di negara tersebut.

Berdasarkan laporan ini, petani Amerika menderita 2 pukulan akibat agresi terhadap Iran karena selain kenaikan tajam harga bahan bakar dengan datangnya musim panen kedelai, sebelumnya harga pupuk juga telah naik karena ketegangan di wilayah tersebut.

Dalam laporan ini, dengan mengutip ketua salah satu asosiasi petani nasional di negara bagian Ohio, disebutkan bahwa kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kenaikan harga sebesar 25.000 dolar AS tahun ini dibandingkan dengan harga Januari lalu.

John Newton, wakil presiden urusan ekonomi Federasi Biro Pertanian Amerika, juga mengatakan bahwa para petani ini berada di bawah tekanan berat. Drew Kountz, pakar urusan pertanian Universitas Missouri, juga menyinggung kenaikan harga bahan bakar dan mengatakan bahwa sebagian besar petani tidak memiliki kapasitas dan ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menutupi fluktuasi harga melalui kontrak berjangka.