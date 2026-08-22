Domino pengunduran diri di pemerintahan Trump; Wakil Menteri Perang mengundurkan diri

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip surat kabar Wall Street Journal, "Dan Driscoll," Menteri Angkatan Darat AS, sedang bersiap untuk meninggalkan pemerintahan Donald Trump; sebuah langkah yang dikatakan terjadi setelah berbulan-bulan perselisihan dan ketegangan dengan Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS.

Beberapa pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Wall Street Journal pada hari Jumat bahwa Driscoll memperkirakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebelum akhir tahun kalender ini, dan kepergian ini bahkan mungkin terjadi lebih cepat.

Pengunduran diri Driscoll yang mungkin terjadi dapat membawa perubahan lebih lanjut di tingkat atas komando Angkatan Darat AS.

Sebelumnya, pada bulan April, Hegseth secara mendadak memberhentikan Jenderal "Randy George," Kepala Staf Angkatan Darat AS, dan Trump sejauh ini belum mencalonkan pengganti tetap untuknya.

Saat ini, Jenderal "Christopher Laniow," yang sebelumnya menjabat sebagai asisten militer senior Hegseth, menjalankan tugas Kepala Staf Angkatan Darat secara sementara.