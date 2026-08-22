Blokade maritim Arab Saudi berlanjut; lalu lintas kapal tanker menurun di pelabuhan Yanbu

Menurut kantor berita ABNA, publikasi khusus Lloyd's List yang bergerak di bidang data maritim melaporkan bahwa menyusul blokade maritim Riyadh oleh Yaman, penempatan kapal tanker di pelabuhan Yanbu, Arab Saudi, telah menurun .

Publikasi tersebut sebelumnya juga melaporkan bahwa setidaknya 11 kapal tanker di dekat pelabuhan Yanbu, Arab Saudi, mematikan sistem pelacakan mereka setelah Yaman mengumumkan blokade maritim .

Lloyd's List selanjutnya memperingatkan bahwa gangguan pada jalur ekspor minyak Arab Saudi melalui Laut Merah akan membuat negara tersebut menghadapi risiko menggunakan jalur yang lebih panjang dan lebih mahal untuk ekspor minyak .