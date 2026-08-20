Ketua Organisasi Al-Hashd al-Shaabi: Iran Bertahan Melawan Perang Dunia

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip situs berita «Al-Ma'aluma», Faleh al-Fayyad, ketua organisasi Al-Hashd al-Shaabi, dalam wawancara dengan televisi «Al-Sharqiya» mengatakan: Iran menghadapi perang yang hampir global dan mampu bertahan melawan tantangan.

Ia juga menyatakan: saya meninggalkan semua jabatan, karena saya menganggap tugas saya di Al-Hashd al-Shaabi sebagai suatu kehormatan yang melebihi kehormatan lainnya.

Al-Fayyad tentang monopoli senjata di tangan pemerintah juga mengatakan: monopoli senjata dengan menggunakan kekerasan akan mengarah pada konfrontasi, dan hal ini tidak akan terjadi.

Ketua organisasi Irak Al-Hashd al-Shaabi juga menganggap tidak mungkin bahwa setelah berakhirnya tenggat waktu monopoli senjata kelompok bersenjata pada akhir September, Irak akan menyaksikan konflik antar sesama Irak.

Ia mengatakan: setelah berakhirnya tenggat waktu monopoli senjata, tidak akan terjadi konflik bersenjata apa pun, dan tanggal ini akan menjadi hari raya dan hari baru bagi Irak. Kami tidak menerima keberadaan senjata terbuka apa pun setelah 1 Oktober.

Ia menekankan: meskipun terdapat tumpang tindih antara Al-Hashd al-Shaabi dan kelompok bersenjata di Irak, Mobilisasi Rakyat tidak bertanggung jawab atas kelompok bersenjata.