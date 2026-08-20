Menlu Damaskus: Turki Tidak Akan Mendirikan Pangkalan Militer di Suriah

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Asaad al-Shibani», Menteri Luar Negeri pemerintah self-proclaimed Suriah, dalam wawancara dengan portal berita «Axios» mengumumkan bahwa tidak ada rencana untuk mendirikan pangkalan Turki atau menempatkan kehadiran militer permanen negara itu di bandara Abu al-Zuhur [di provinsi Idlib di Suriah utara].

Ia menambahkan bahwa mengaitkan serangan udara Israel dengan kehadiran Turki di lokasi yang menjadi sasaran, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Menteri Luar Negeri pemerintah self-proclaimed Suriah juga mengatakan bahwa tidak ada konsentrasi militer Turki di pangkalan ini dan lokasi tersebut sebenarnya sebagian besar kosong.

Ia menambahkan: saya telah menjelaskan kepada Israel bahwa kami tidak memiliki kerja sama apa pun dengan Turki untuk pembangunan dan konsentrasi militer di pangkalan ini, tetapi Israel melakukan serangan.

Al-Shibani mengatakan: sebelum serangan Israel dan sesudahnya, kami telah berhubungan dengan pemerintahan Trump untuk menyampaikan posisi Suriah dan mencegah eskalasi ketegangan.

Ia juga mengumumkan: kami telah berhubungan dengan Israel bahkan sebelum serangan ini dan menjelaskan bahwa tidak ada rencana untuk kehadiran permanen Turki di Abu al-Zuhur.

Menteri Luar Negeri pemerintah self-proclaimed Suriah di akhir menekankan: tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan Israel terhadap pangkalan udara Abu al-Zuhur.