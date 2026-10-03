Reaksi Rusia terhadap penarikan militer Amerika dari Irak

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Kementerian Luar Negeri Rusia, sambil menyambut baik penarikan militer Amerika dan elemen koalisi internasional dari Irak, menegaskan bahwa bangsa negara ini dapat menghadapi semua tantangan internal.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia ditegaskan: Orang Irak memiliki sarana dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan dan politik internal secara mandiri setelah berakhirnya kehadiran militer asing.

Dalam lanjutan pernyataan ini disebutkan: Negara-negara kawasan Teluk Persia termasuk Irak harus memainkan peran utama dan sentral dalam melindungi keamanan kawasan dan stabilitasnya jauh dari intervensi asing.

Ali al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, pada 30 September lalu secara resmi mengumumkan berakhirnya periode kehadiran koalisi Amerika di negara ini.