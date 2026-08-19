Peringatan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata mengenai Bantuan kepada Tentara AS yang Agresif

Menurut laporan kantor berita ABNA, Letnan Jenderal Ali Abdollahi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, di akun media sosialnya, dalam sebuah peringatan kepada negara-negara kawasan mengenai bantuan kepada tentara AS yang agresif, menulis: "Negara-negara di pesisir selatan Teluk Persia, yang melalui berbagai pernyataan menyatakan tidak mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka terhadap Iran, harus tahu bahwa tidak ada yang luput dari pandangan kami."

Dalam lanjutan pesan ini disebutkan: "Jumlah pesawat militer, terutama pesawat pengisi bahan bakar, di pangkalan-pangkalan regional tanpa sepengetahuan negara tuan rumah tampaknya tidak masuk akal."

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dalam pesannya menambahkan: "Kami memperingatkan bahwa segala bentuk bantuan dan fasilitasi kepada tentara AS yang agresif akan dianggap sebagai partisipasi dengan kekuatan militer AS."