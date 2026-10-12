Anggota Hamas: Ancaman pembunuhan «Khalil al-Hayya» tidak akan membuat kami mundur dari jalan perlawanan

Menurut kantor berita Abna, Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, dalam reaksi terhadap ancaman Israel Katz, menteri perang rezim Zionis, terhadap Khalil al-Hayya, kepala biro politik gerakan ini, mengatakan: Hamas menanggapi serius ancaman ini, tetapi menganggapnya sebagai bagian dari propaganda pemilihan arus kanan ekstrem di wilayah pendudukan.

Menyatakan bahwa ancaman kesyahidan tidak melemahkan kehendak pasukan perlawanan, ia menambahkan: «Anda mengancam kami dengan sesuatu yang kami doakan siang dan malam? Kesyahidan? Usaha Anda akan gagal; kami melanjutkan jalan kami hingga kemenangan dan pembebasan.»

Perlu disebutkan bahwa menteri perang rezim Zionis secara terbuka mengancam akan membunuh kepala gerakan Hamas. «Israel Katz» bersamaan dengan ancaman terbuka terhadap «Khalil al-Hayya» mengklaim: Kami membunuh anggota senior Hamas di Gaza, dan kali ini tidak terhindarkan giliran Khalil al-Hayya untuk bergabung dengan Haniyeh dan teman-temannya.