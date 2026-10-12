Klaim Bessent: Washington mengejar isolasi total Iran

Menurut kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, sementara negaranya di ambang pemilihan tengah periode menghadapi tantangan luas setelah perang terhadap Iran, dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa Washington setelah kampanye tekanan maksimal terhadap Iran, kini mengejar strategi «isolasi total» dengan tujuan memutus hubungan ekonomi Teheran dengan dunia luar.

Bessent mengklaim bahwa Amerika akan melanjutkan tekanan terhadap Teheran dengan menyita aset mata uang kripto yang terkait dengan Iran dan memperketat blokade laut. Ia juga tanpa menyebut penutupan Selat Hormuz dan harga bahan bakar yang tinggi akibat krisis di selat strategis ini mengklaim bahwa Iran tidak lagi memiliki minyak di kapalnya dan arus kas negara ini telah menjadi negatif.

Menteri Keuangan Amerika selanjutnya mengklaim bahwa Iran menerbangkan drone setiap malam, tetapi telah kehilangan kemampuan pengawasannya, dan drone negara ini menargetkan beberapa kapal.

Bessent sebelumnya juga mengatakan bahwa Washington berniat menyita sekitar satu miliar dolar aset mata uang kripto yang terkait dengan Iran dan dengan membatasi jalur perdagangan darat dan laut, semakin mengisolasi Teheran.