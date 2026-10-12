Situasi katastrofik Arab Saudi di hadapan Yaman; kredibilitas Riyadh hancur

Menurut kantor berita Abna mengutip Daily Star, Arab Saudi telah menghabiskan dana besar untuk membeli senjata canggih, tetapi operasi sukses angkatan bersenjata Yaman, khususnya serangan terhadap bandara Riyadh, telah mengungkap kelemahan negara ini.

Dalam serangan paling hebat terhadap Arab Saudi dalam lebih dari satu dekade terakhir, Sabtu lalu bandara Riyadh menjadi sasaran, yang mengakibatkan 13 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Serangan ini menyebabkan berbagai negara memperingatkan warga mereka untuk menjauhi bandara ini.

Ketidakmampuan Arab Saudi sebagai importir peralatan militer

Serangan rudal dan drone Yaman yang berulang telah merusak kredibilitas Arab Saudi sebagai negara stabil meskipun memiliki sumber daya minyak yang besar. Serangan angkatan bersenjata Yaman ini telah menekan sistem pertahanan udara Arab Saudi dan kemungkinan mengurangi cadangan rudal pencegat negara ini; rudal yang laporannya menunjukkan kelangkaan di seluruh dunia.

Rudal Yaman dalam beberapa kasus telah melewati sistem pertahanan Arab Saudi dalam serangan terhadap fasilitas minyak dan bandara, termasuk bandara Riyadh.

Andreas Krieg, dari perusahaan konsultan risiko MENA Analytica yang berbasis di London, mengatakan: Bahkan sistem multi-lapis yang terdiri dari Patriot, THAAD, jet tempur dan sensor lainnya tidak dapat menciptakan kubah yang tidak dapat ditembus di atas negara seluas Arab Saudi, dengan luas sekitar 2,2 juta kilometer persegi. Arab Saudi harus terus-menerus melindungi Riyadh, bandara, fasilitas minyak, pangkalan militer dan volume besar infrastruktur vital.