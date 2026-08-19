Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Chuck Grassley, ketua komite yudisial Senat AS, bersama Ron Johnson, senator Amerika lainnya, mengirim surat bersama ke Departemen Kehakiman menyatakan keprihatinan mereka mengenai dokumen yang diperoleh yang menunjukkan klasifikasi informasi yang salah dari Kantor Investigasi Federal (FBI).

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tindakan ini tampaknya dilakukan secara sengaja untuk menghalangi akses Kongres terhadap informasi.

Berdasarkan laporan ini, surat para senator AS merujuk pada operasi penyelidikan internal yang dilakukan oleh FBI terhadap Joe dan Hunter Biden sebelum pemilu 2020. Grassley menekankan bahwa dokumen-dokumen ini disimpan dalam gudang rahasia yang terkunci agar tidak ada yang bisa memeriksanya.

Sebelumnya, Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia, telah menyatakan bahwa menutup-nutupi korupsi Biden membutuhkan mekanisme skala besar yang tampaknya masih aktif.