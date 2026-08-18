PBB: 186 Pekerja Kemanusiaan Tewas di Gaza Tahun Lalu

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RT, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 350 pekerja kemanusiaan dan staf di bidang kemanusiaan tewas di seluruh dunia, dengan 186 di antaranya berada di Jalur Gaza.

Kantor tersebut dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa tahun lalu mencatat rekor baru yang menyedihkan dalam hal kekerasan terhadap staf kemanusiaan, dan jumlah staf yang tewas, terluka, atau diculik pada tahun 2025 secara total mencapai 907 orang.

Data menunjukkan bahwa Jalur Gaza mencatat jumlah korban jiwa tertinggi di kalangan staf kemanusiaan, di mana pada tahun 2025, sebanyak 186 pekerja kemanusiaan dan staf di bidang kemanusiaan tewas di wilayah tersebut.

Statistik ini tercatat pada saat organisasi-organisasi kemanusiaan masih beroperasi di dalam wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat sulit, dan menghadapi tantangan keamanan dan logistik yang luas; tantangan yang mengganggu proses bantuan dan penyaluran pertolongan kepada penduduk yang terkena dampak.