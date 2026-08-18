Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, sementara Perdana Menteri rezim Zionis membanggakan "pencapaiannya" di kawasan tersebut, statistik imigrasi Zionis dari wilayah pendudukan menunjukkan realitas yang sama sekali berbeda; krisis internal yang parah bersamaan dengan eskalasi perang di berbagai front.

Surat kabar Ibrani Maariv melaporkan bahwa statistik yang dirilis oleh pusat penelitian parlemen rezim Zionis menunjukkan bahwa jumlah Zionis yang kembali ke wilayah pendudukan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 53%.

Menurut laporan ini, ratusan ribu Zionis telah meninggalkan wilayah pendudukan dan tidak kembali ke kawasan ini. Proses pelarian dari wilayah pendudukan ini dimulai pada tahun 2023.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa pengambilan keputusan tentang kembali ke wilayah pendudukan sulit dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan sosial. Mereka yang kembali tidak dapat dengan mudah menemukan pekerjaan dengan gaji yang layak, dan proses stabilisasi status istri non-Israel di wilayah pendudukan memakan waktu hingga tujuh tahun.