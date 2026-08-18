Setelah Abraham Lincoln: Skandal Baru AS di Kapal Perusak Lainnya

Menurut laporan kantor berita ABNA, CNN mengumumkan bahwa kapal perusak "Benfold" Angkatan Laut AS bulan lalu, karena kerusakan pada sistem energi dan pasokan listrik, menghabiskan empat hari penuh tanpa toilet yang dapat digunakan, layanan dapur, dan sistem pendingin udara.

Jaringan ini menunjuk bahwa insiden ini terjadi di Laut Cina Selatan, di mana suhu udara di wilayah tersebut sangat tinggi.

Matthew Comer, juru bicara Armada Ketujuh, mengatakan bahwa insiden di kapal perusak "Benfold" ini terjadi ketika kapal tersebut sedang melakukan operasi rutin di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik pada 24 Juli.

Comer menjelaskan bahwa selain hilangnya kemampuan manuver otomatis, layanan dapur, toilet, pendingin udara, dan pasokan air minum di kapal perang seberat sekitar 10.000 ton ini juga terganggu.

Lebih dari 20 hari setelah insiden ini, berdasarkan pernyataan juru bicara ini, penyebab pemadaman listrik di kapal perang ini masih dalam penyelidikan.

Insiden ini terjadi ketika Angkatan Laut AS menghadapi tekanan publik yang meningkat setelah laporan tentang memburuknya kesehatan mental personel militer AS di kapal induk "Abraham Lincoln" di Timur Tengah, yang menghabiskan lebih dari 200 hari di atas air tanpa henti.